Incêndios no Chile causam pelo menos 15 mortos e obrigam 50 mil a abandonar casas - TVI

Incêndios no Chile causam pelo menos 15 mortos e obrigam 50 mil a abandonar casas

  • Agência Lusa
  • Há 1h e 10min
Bombeiros

Estado de catástrofe natural foi decretado nas regiões de Ñuble e Biobio, no sul do país

Relacionados

Pelo menos 15 pessoas morreram nos incêndios que assolam duas regiões do sul do Chile desde sábado e que obrigaram mais de 50.000 pessoas a deixar as suas casas, anunciaram as autoridades este domingo.

Os incêndios causaram “pelo menos 15 mortos” e mais de 50.000 pessoas deixaram as regiões de Ñuble e Biobio, a cerca de 500 quilómetros a sul de Santiago, disse à imprensa o ministro da Segurança, Luis Cordero.

O Presidente do Chile decretou estado de catástrofe natural.

“Face aos graves incêndios em curso, decidi declarar o estado de catástrofe natural para as regiões de Ñuble e Biobio”, anunciou o chefe de Estado cessante na rede social X.

Estes incêndios florestais deflagraram no sábado, em pleno verão austral, marcado por temperaturas elevadas e ventos violentos.

Nos últimos anos, os incêndios florestais afetaram gravemente o país, especialmente no centro-sul do Chile.

A 02 de fevereiro de 2024, vários incêndios eclodiram simultaneamente nos arredores da cidade de Viña del Mar, 110 quilómetros a noroeste de Santiago, causando 138 mortes, de acordo com dados atualizados do Ministério Público.

Continue a ler esta notícia

Relacionados

África do Sul declara "situação de catástrofe nacional" devido às chuvas torrenciais

Mais Vistos

Assaltantes fingiram avaria, pediram ajuda e agrediram condutor para roubar carro em Gaia

Ontem às 10:38
1

Projeção: abstenção será a mais baixa em 20 anos

Há 20 min
2
01:04

PSP detém homem que estava há sete anos em fuga

Hoje às 14:02
3
01:43

Forte da Nazaré ultrapassa os três milhões de visitantes

Hoje às 14:29
4

Um morto e um ferido grave em despiste no aeródromo de Oliveira de Frades

Há 1h e 28min
5
02:01

Europa ameaça retaliação após ultimato de Trump pela Gronelândia

Hoje às 14:20
6

Avó de 81 anos cria canal no YouTube para ajudar neto com cancro

Ontem às 13:50
7
01:50

Veterinária e filha agredidas na Maia após desentendimento por tutela de um cão

14 jan, 20:52
8

O polícia "introduziu o bastão no ânus do ofendido e efetuou movimentos de vaivém": com "requintes de malvadez", agentes da PSP filmaram-se a humilhar, torturar e sodomizar várias pessoas

16 jan, 18:03
9
03:09

Ficamos mesmo mais mal-humorados com a falta de sexo?

15 jan, 23:32
10
01:06

Advogado esfaqueado no próprio escritório no Algarve

16 jan, 21:38
11
01:51

Homem detido após meses a aterrorizar pais a exigir dinheiro para consumir droga

Hoje às 14:04
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

Portugueses votam nas eleições presidenciais mais concorridas de sempre - Afluência às urnas até às 16:00 é de 45,51%

Hoje às 13:48
01:04

Sete anos escondido: PSP apanha condenado que dormia em casas devolutas

Hoje às 14:02
01:51

Detido homem que aterrorizava os pais idosos em Cascais

Hoje às 14:04
01:43

O "efeito ondas gigantes" leva 3 milhões ao Forte da Nazaré

Hoje às 14:29
02:21

Chegar a Portugal e conseguir emprego: a "ponte" que está a mudar vidas em Azeméis

Hoje às 14:10
02:42

Massa de ar polar atinge Portugal e traz frio intenso no dia das eleições

Ontem às 21:25
04:14

"Foi aqui que tudo começou": conheça a casa onde nasceram os primeiros exemplares da bandeira portuguesa

Ontem às 21:39
03:37

Dois polícias da PSP denunciados por colegas por humilhar e agredir detidos enquanto filmavam. Abusos aconteceram em 2024

Ontem às 20:12
02:18

Ano novo, hábitos novos: estudo revela que portugueses querem poupar mais em 2026 e mudar alguns hábitos

Ontem às 20:18