Incêndios no Chile causam pelo menos 15 mortos e obrigam 50 mil a abandonar casas

Pelo menos 15 pessoas morreram nos incêndios que assolam duas regiões do sul do Chile desde sábado e que obrigaram mais de 50.000 pessoas a deixar as suas casas, anunciaram as autoridades este domingo.

Os incêndios causaram “pelo menos 15 mortos” e mais de 50.000 pessoas deixaram as regiões de Ñuble e Biobio, a cerca de 500 quilómetros a sul de Santiago, disse à imprensa o ministro da Segurança, Luis Cordero.

O Presidente do Chile decretou estado de catástrofe natural.

“Face aos graves incêndios em curso, decidi declarar o estado de catástrofe natural para as regiões de Ñuble e Biobio”, anunciou o chefe de Estado cessante na rede social X.

Estes incêndios florestais deflagraram no sábado, em pleno verão austral, marcado por temperaturas elevadas e ventos violentos.

Nos últimos anos, os incêndios florestais afetaram gravemente o país, especialmente no centro-sul do Chile.

A 02 de fevereiro de 2024, vários incêndios eclodiram simultaneamente nos arredores da cidade de Viña del Mar, 110 quilómetros a noroeste de Santiago, causando 138 mortes, de acordo com dados atualizados do Ministério Público.