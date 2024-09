Incêndios: Bruxelas recebeu pedido de Portugal de meios adicionais para combater fogos

Portugal pediu à União Europeia (UE) um reforço de meios para combater os incêndios que lavram no distrito de Aveiro e para reforçar as capacidades no território continental, confirmou à Lusa fonte da Comissão Europeia.

Um porta-voz do executivo comunitário disse à Lusa que ao final da manhã desta segunda-feira chegou um pedido, ao abrigo do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, de Portugal para um reforço dos meios, numa altura em que lavram incêndios no distrito de Aveiro e Portugal continental está em estado de alerta por causa do risco de fogos.

A mesma fonte não confirmou que tipo de meios solicitou o Governo português, indicando que a proposta está a ser avaliada para corresponder ao que pedido feito.

Contactada anteriormente, a Comissão Europeia tinha dito que estava "preparada para ajudar Portugal", necessitando apenas da formalização do pedido.

Os incêndios que deflagraram em Oliveira de Azeméis, no distrito do Porto, e no Louriçal do Campo, em Castelo, Branco, eram pelas 11:00 os que mobilizavam mais meios, com quase 800 operacionais, segundo dados da proteção civil.

De acordo com o ‘site’ da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pelas 11:00 estavam a ser combatidos três incêndios rurais na região de Aveiro: em Albergaria-a-Velha, com 87 operacionais, 26 veículos e um meio aéreo, Sever do Vouga, com 166 operacionais, 57 veículos e dois meios aéreos, e Oliveira de Azeméis, com 537 operacionais, 170 veículos e seis meios aéreos.