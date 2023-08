Frente do incêndio em Castelo Branco continua "bastante ativa"

A frente do incêndio que deflagrou na sexta-feira no concelho de Castelo Branco, continuava hoje de manhã "bastante ativa" devido ao vento, informou hoje uma fonte do comando nacional da Proteção Civil.

Cerca de 800 operacionais, apoiados por 257 veículos e 13 meios aéreos, estavam hoje, por volta das 09:30, a combater o incêndio, segundo o portal da Proteção Civil.

Fonte da Proteção Civil referiu que foram pedidos a Espanha reforços de meios aéreos para combater a frente de incêndio.

Entretanto, três pelotões de militares estão em operações de vigilância nos locais onde o incêndio já foi dominado.

De acordo com fonte do Comando Territorial da GNR de Castelo Branco, durante a noite, foram retiradas algumas pessoas de casas isoladas ou situadas na periferia de localidades, mas, na maioria dos casos, já "regressaram às suas habitações".

Até ao momento, a GNR de Castelo Branco não tem conhecimento de feridos ou acidentes associados ao incêndio.

O vento e as características do terreno estão a condicionar o combate ao incêndio que deflagrou pelas 15:00 de sexta-feira numa zona de floresta próximo da aldeia de Carrascal, Santo André das Tojeiras, no concelho de Castelo Branco, e que está também a lavrar no concelho de Proença-a-Nova, no mesmo distrito.

Ainda durante a manhã, o ministro da Administração Interna deixou um aviso sobre a subida de temperaturas, com impacto na duplicação no número de incêndios, revelando que Portugal “ativou os mecanismos de cooperação ibérica. “Ontem tivemos já mais de 70 incêndios no país”, destacando o incêndio em Castelo Branco, que segundo as informações disponíveis, não coloca em risco vidas ou habitações.