Estou a conduzir e deparo-me com um incêndio (ou estou perto dele ou cheira muito-mesmo-muito a fumo): o que fazer

Não raras vezes as estradas e autoestradas portuguesas são cortadas devido a incêndios. Em algumas ocasiões, o corte da circulação não é, contudo, decretado de forma rápida o suficiente para evitar que alguns condutores se deparem com as chamas. Há também situações em que se conduz nas proximidades e o cheiro a fumo é muito intenso - deve abrir ou fechar as suas janelas nesse caso? E parar o carro - quando é que isso deve ser feito (se é que deve)?

O Automóvel Clube de Portugal (ACP) dá como primeiro conselho para quem circula numa zona de incêndio manter a calma para conseguir “pensar de forma mais racional”. Fechar as aberturas do carro, como as janelas, é também vital, de modo a evitar a inspiração de gases nocivos para a saúde. Quando atravessa um incêndio, é também essencial desligar o ar condicionado ou, em alternativa, colocá-lo no modo de recirculação do ar.

É fundamental, de igual modo, ligar as luzes do veículo, não só para que possa ver melhor eventuais obstáculos à sua frente, como também para ser mais visível para outros veículos que circulem no local. Por fim, algo muito importante: não circule em sentido contrário. A fraca visibilidade, associada ao nervosismo habitual da situação, pode originar acidentes.

No entanto, há situações limite em que a circulação é mesmo impossível. Nesses casos, o ACP identifica os três melhores locais para imobilizar a sua viatura:

- junto a uma estrutura sólida que impeça a passagem do fogo;

- uma área já ardida;

- longe de árvores e vegetação.

É também muito importante manter o motor em funcionamento e manter-se dentro da viatura. Este último conselho, no entanto, não se aplica em todos os casos, como o ocorrido no incêndio de Pedrógão Grande, em junho de 2017, durante o qual dezenas de pessoas morreram carbonizadas dentro das suas viaturas.

Caso seja impossível permanecer no veículo, o ACP recomenda que procure um abrigo seguro. Quando sair do carro, deve ter o corpo totalmente coberto, se possível com roupa de lã ou com um cobertor, de modo a evitar queimaduras, e avançar na direção contrária ao avanço das chamas. “Zonas estreitas e covas devem ser evitadas, pois pode correr o risco de ficar sem oxigénio”, refere o ACP.

Além de todas as estas recomendações, há outra que lhe pode salvar a vida: contactar as autoridades e, se possível, também familiares para indicar a sua localização.