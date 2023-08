PJ deteve suspeito de atear sete fogos em Penafiel

A Polícia Judiciária (PJ) deteve na quarta-feira um homem de 46 anos suspeito da autoria de sete crimes de incêndio florestal em Penafiel.

Segundo a autoridade policial, os incêndios ocorreram entre o dia 11 e quarta-feira, na localidade de Luzim, em Penafiel, distrito do Porto, e "foram provocados com recurso a chama direta".

O detido já cumpriu pena pelos crimes de homicídio e violação, mas não apresenta antecedentes pela prática deste tipo de crime, revelou a PJ.

A investigação que levou à detenção do suspeito contou com a colaboração do Grupo de Trabalho para Redução de Ignições em espaço Rural - Zona Norte.

O arguido será presente às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.