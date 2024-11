Polícia atacada na Cova da Moura: arremesso de tijolos e sanita danifica viatura policial

Clóvis Abreu condenado a 14 anos de prisão pela morte do agente Fábio Guerra

Encontrado corpo em avançado estado de decomposição no concelho de Vagos

Agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP), que realizavam uma ação de policiamento na Cova da Moura, Amadora, foram alvo do arremesso de tijolos e até de uma sanita, lançados a partir de uma habitação, sabe a TVI.

O incidente provocou danos significativos numa viatura, que ficou inoperacional devido aos estragos no para-brisas e no tejadilho.

No seguimento do ataque, os agentes da Equipa de Intervenção Rápida (EIR) responderam com disparos de advertência. Foram realizados dois disparos de shotgun e dois de pistola, todos direcionados para o ar, sem causar feridos ou danos materiais adicionais.



Após os disparos, os meios policiais abandonaram o bairro sem que se registassem mais incidentes.