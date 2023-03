Os bombeiros da cidade de Kochi, no sul da Índia, estavam a trabalhar esta terça-feira para controlar os fumos tóxicos que se propagavam, após um aterro sanitário ter rebentado em chamas há cinco dias, cobrindo a área com uma névoa densa e sufocando os residentes.

O imponente aterro de Brahmapuram no estado de Kerala é a última montanha de lixo do país a incendiar-se, causando calor perigoso e emissões de metano, e contribuindo para os crescentes desafios climáticos da Índia.

As autoridades aconselharam os residentes desta cidade com mais de 600 mil pessoas a permanecerem dentro de casa ou a usarem máscaras N95 se saírem para o exterior. Segundo as autoridades, as escolas foram forçadas a fechar na segunda-feira como resultado da poluição.

O incêndio deflagrou na quinta-feira passada, de acordo com os bombeiros de Kerala. A causa não foi estabelecida, mas os incêndios em aterros sanitários podem ser desencadeados por gases combustíveis provenientes da desintegração do lixo. Imagens e vídeos divulgados pelas autoridades mostraram trabalhadores a acorrer ao local para extinguirem as chamas que enviavam para o céu plumas espessas de fumo tóxico, a subir em flecha.

Embora o fogo tenha sido em grande parte extinto, uma espessa nuvem de fumo e gás metano continua a cobrir a área, reduzindo a visibilidade e a qualidade do ar da cidade, enquanto emite um odor persistente e pungente.

Alguns bombeiros desmaiaram devido aos fumos, disse o corpo de bombeiros.

O tribunal superior de Kerala disse que irá ocupar-se do caso na terça-feira.

Segundo a GHGSat, que monitoriza as emissões através de satélites, a Índia cria mais metano a partir de aterros sanitários do que qualquer outro país do mundo. O metano é o segundo gás com efeito de estufa mais abundante depois do dióxido de carbono - mas é um contribuinte mais potente para a crise climática porque aprisiona mais calor.

Como parte da sua iniciativa “Clean India” (Índia Limpa), o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, disse que estão a ser feitos esforços para remover estas montanhas de lixo e convertê-las em zonas verdes. Este objetivo, se alcançado, poderia aliviar algum do sofrimento dos residentes que vivem na sombra destes enormes “lixões” - e ajudar o mundo a reduzir as suas emissões de gases com efeito de estufa.

Mas se a Índia quer reduzir a sua produção de metano, a verdade é que não se juntou aos 150 países que assinaram o Pacto Global do Metano, que pretende reduzir coletivamente as emissões globais em pelo menos 30% até 2030, em relação aos níveis de 2020. Os cientistas estimam que a redução poderia reduzir o aumento da temperatura global em 0,2% - e ajudar o mundo a atingir o seu objetivo de manter o aquecimento global abaixo dos 1,5 graus Celsius.

A Índia diz que não vai aderir porque a maioria das suas emissões de metano provém da agricultura - cerca de 74% de animais de criação e campos de arroz, contra menos de 15% de aterros sanitários.

Em 2021, o ministro do ambiente indiano, Ashwini Choubey, disse que o compromisso de reduzir a produção total de metano do país poderia ameaçar a subsistência dos agricultores e ter impacto na economia. Mas os ambientalistas dizem que o país está a enfrentar um terrível desafio climático devido aos seus montes de lixo fumegante.

As montanhas de lixo da Índia

Brahmapuram é apenas um dos cerca de três mil aterros sanitários indianos que transbordam com resíduos em decomposição e emitindo gases tóxicos.

Comissionado em 2008, o aterro está espalhado por mais de sete hectares, de acordo com um relatório de 2020 da Cooperação Urbana Internacional, um programa da União Europeia.

O aterro recebe cerca de 100 toneladas métricas de resíduos plásticos por dia, acrescenta o estudo, das quais apenas cerca de 1% é adequado para reciclagem. Os restantes 99% são despejados como uma pilha no local, disse o estudo, chamando-lhe uma "ameaça para a corporação municipal".

“A lixeira de plástico em Brahmapuram está a aumentar de tamanho de dia para dia", diz o estudo. "Tem tido vários incêndios nos últimos anos, poluindo o ar e o ambiente".

Apesar da sua crescente dimensão e ameaças, o aterro sanitário não é o maior da Índia. O aterro sanitário Deonar, na cidade costeira ocidental de Mumbai, que se situa a cerca de 18 andares de altura, reivindica o lugar de topo.

Deonar também tem tido incêndios esporádicos, envolvendo cerca de um milhão de residentes nos subúrbios de Chembur, Govandi e Mankhurd, nas proximidades.

Não há processamento formal de resíduos na maioria das cidades indianas, de acordo com a Comissão Central de Poluição do governo. Os recolhedores de lixo dos bairros de lata próximos sobem frequentemente os montes e vasculham os resíduos por alguns cêntimos por dia, mas não são treinados para o segregar devidamente.

Em alguns casos, o lixo é simplesmente queimado em lixeiras a céu aberto nas estradas.

No ano passado, os bombeiros trabalharam durante dias para apagar as chamas depois de um incêndio ter deflagrado no aterro de Ghazipur, em Delhi - o maior da capital.

Com 65 metros de altura, é quase tão alto como o histórico Taj Mahal, tornando-se um marco por direito próprio e uma dor de olhos que se sobrepõe às casas circundantes, afetando a saúde das pessoas que ali vivem.

As emissões de metano não são o único perigo que advém do aterro sanitário. Ao longo de décadas, toxinas perigosas infiltraram-se no solo, poluindo o abastecimento de água a milhares de pessoas que vivem nas redondezas.

Em Bhalswa, um dos outros grandes aterros de Deli, os residentes têm-se queixado de cortes cutâneos profundos e dolorosos e de problemas respiratórios causados por anos de vida perto do perigoso monte.

Num relatório de 2019, o governo indiano recomendou formas de melhorar a gestão de resíduos sólidos do país, incluindo a formalização do sector da reciclagem e a instalação de mais instalações de compostagem no país.

Embora tenham sido feitas algumas melhorias, tais como uma melhor recolha e processamento de lixo porta-a-porta, os aterros sanitários da Índia continuam a crescer em tamanho.

E como se espera que em breve o país ultrapasse a China como a nação mais populosa do mundo, os especialistas em clima receiam que o tempo para agir sobre este assunto esteja a esgotar-se.