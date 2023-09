Índia não perdoa afirmação de Trudeau e acusa o Canadá de ser um "porto seguro para os terroristas"

Canadá acusa o governo indiano de estar envolvido na morte de um ativista sikh no país

A Índia apelidou o Canadá de "porto seguro para terroristas", na sequência da suspensão de vistos para cidadãos canadianos, numa altura em que crescem as consequências da acusação de Otava de que Nova Deli poderá estar por detrás do assassínio de um ativista separatista sikh em solo canadiano.

Numa declaração veemente dirigida aos jornalistas na quinta-feira, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Índia, Arindam Bagchi, disse que o Canadá devia "preocupar-se com a sua reputação internacional" na sequência das alegações explosivas.

E acrescentou: "Se estamos a falar de questões de reputação e de danos de reputação, se há algum país que precisa de analisar esta questão, penso que é o Canadá e a sua crescente reputação como um lugar, como um porto seguro para terroristas, para extremistas e para o crime organizado".

Os comentários surgiram na sequência da decisão da Índia de suspender os pedidos de visto para cidadãos canadianos por causa do que diz serem "ameaças à segurança" contra diplomatas no país.

"A questão é o incitamento à violência, a inação das autoridades canadianas, a criação de um ambiente que perturba o funcionamento do nosso Alto Comissariado e dos nossos consulados, o que nos leva a suspender temporariamente a emissão de vistos ou a prestação de serviços de vistos", acrescentou Bagchi.

As relações entre os dois países sofreram uma queda abrupta esta semana, depois de o Primeiro-Ministro canadiano, Justin Trudeau, ter afirmado que a Índia poderia estar por detrás do assassinato de Hardeep Singh Nijjar, um ativista separatista sikh, morto a tiro por dois homens mascarados, em junho, em Surrey, na Colúmbia Britânica.

A Índia negou veementemente as alegações, chamando-lhes "absurdas e mal intencionadas". Bagchi disse que o Canadá não forneceu "nenhuma informação específica" para sustentar as alegações.

O Ministério da Informação e da Radiodifusão da Índia emitiu na quinta-feira um aviso aos canais de televisão, pedindo-lhes que se abstenham de "dar qualquer plataforma a pessoas que enfrentam acusações graves, como terrorismo ou pertencem a organizações proscritas por lei".

O governo indiano há muito que acusa o Canadá de inação em relação ao que diz ser o extremismo separatista sikh que visa criar uma pátria sikh separada, conhecida como Khalistan e que incluiria partes do estado indiano do Punjab.

Nijjar era um apoiante declarado da criação do Khalistão. A Índia considera os apelos ao Khalistão uma grave ameaça à segurança nacional.

Vários grupos associados à ideia do Khalistão estão listados como "organizações terroristas" ao abrigo da Lei de Prevenção de Actividades Ilícitas (UAPA) da Índia. O nome de Nijjar aparece na lista de terroristas da UAPA e, em 2020, a Agência Nacional de Investigação da Índia acusou-o de "tentar radicalizar a comunidade sikh do mundo inteiro a favor da criação do 'Khalistão'".

Várias organizações sikh no estrangeiro afirmam que o movimento está a ser erradamente equiparado ao terrorismo pelo governo indiano e dizem que continuarão a defender pacificamente a criação do Khalistão, ao mesmo tempo que trazem à luz o que dizem ser anos de abusos dos direitos humanos enfrentados pela comunidade na Índia.

A história do Khalistão

Os sikhs já tiveram o seu próprio reino no Punjab e o impulso para a criação do Khalistão remonta a décadas atrás, por volta da altura em que a Índia se tornou independente dos governantes coloniais britânicos, em 1947.

Quando a Partição dividiu apressadamente a antiga colónia segundo linhas religiosas - enviando os muçulmanos para a recém-formada nação do Paquistão e os hindus e sikhs para a recém-independente Índia - o Punjab, que foi cortado ao meio, assistiu a alguns dos piores episódios de violência.

Os sikhs sofreram muito com o derramamento de sangue que se seguiu e a comunidade sentiu-se maltratada na nova nação de maioria hindu, o que levou alguns líderes proeminentes a defenderem a criação do Khalistão. Ao longo dos anos, eclodiram violentos confrontos entre os seguidores do movimento e o governo indiano, que causaram muitas vítimas mortais.

Na década de 1980, Punjab assistiu a uma década de insurreição por parte de alguns militantes Khalistani, que cometeram uma série de violações dos direitos humanos, incluindo o massacre de civis, bombardeamentos indiscriminados e ataques a hindus, de acordo com a Human Rights Watch.

Nas operações de contra-insurreição, as forças de segurança indianas detiveram arbitrariamente, torturaram, executaram e " fizeram desaparecer " dezenas de milhares de sikhs, afirmou o grupo de defesa dos direitos humanos. O governo indiano também promulgou legislação de contra-insurreição que facilitou as violações dos direitos humanos e protegeu as forças de segurança da responsabilização por essas violações, acrescentou.

Em 1984, a então primeira-ministra Indira Gandhi ordenou às tropas indianas que invadissem o Templo Dourado de Amritsar - o santuário mais sagrado do Sikhismo - para matar os separatistas Sikh, numa operação que causou uma enorme ira na comunidade Sikh.

Gandhi foi assassinado pelos seus guarda-costas sikhs no rescaldo da operação, dando origem a um novo surto de violência que matou mais de 3.000 pessoas, na sua maioria sikhs.

Um ano mais tarde, a violência alastrou ao Canadá, quando separatistas sikhs bombardearam um avião da Air India que tinha descolado do aeroporto de Toronto, matando todas as 329 pessoas a bordo, incluindo numerosos canadianos de ascendência indiana.

O movimento do Khalistão atualmente

Atualmente, não existe qualquer insurreição no Punjab e os analistas afirmam que os apoiantes do movimento do Khalistão continuam muito marginalizados na Índia.

No entanto, o movimento continua a suscitar a simpatia de alguns sikhs na diáspora mundial, nomeadamente no Canadá, na Grã-Bretanha e na Austrália.

Um pequeno mas influente número desses sikhs apoia a ideia do Khalistão, com a realização periódica de referendos para chegar a um consenso sobre a criação de uma pátria separada.

A morte de Nijjar chocou e indignou muitos membros da comunidade sikh no Canadá, que tem mais de 770.000 membros e é uma das maiores fora da Índia.

A polícia canadiana não prendeu ninguém relacionado com o assassínio de Nijjar. Mas em agosto, a polícia disse que estava a investigar três suspeitos e divulgou a descrição de um possível veículo de fuga, pedindo a ajuda do público.