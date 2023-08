Índia torna-se o primeiro país a chegar ao polo sul da Lua

A Índia conquistou esta quarta-feira um marco histórico: tornou-se o primeiro país a enviar uma sonda para o polo sul da superfície lunar. A Chandrayaan-3, que foi lançada em 14 de julho, conseguiu pousar com sucesso naquela superfície cerca das 13:30 desta quarta-feira.

O primeiro-ministro indiano assistiu à aterragem à distância, uma vez que se encontra na cimeira da BRICS, que decorre esta semana em Joanesburgo, na África do Sul.

Assim que a nave não-tripulada pousou na Lua, Narendra Modi celebrou com os assistentes da torre de controlo, abanando uma pequena bandeira da Índia sem esconder o sorriso no rosto. Depois, assinalou o feito com um discurso dirigido à Nação.

"A Índia está agora na Lua", enfatizou, encorajando outros países a lançar as suas próprias missões à Lua, lembrando que o sucesso da Índia é o sucesso da humanidade.

"Podemos todos aspirar ir à Lua e mais além", acrescentou.

Uma vez conquistado este passo, os cientistas preparam-se agora para implantar um rover que permita enviar imagens e dados da superfície lunar até à Terra.

A missão indiana surge três dias depois de a Rússia falhar a mesma missão com a nave lunar Luna-25, que acabou por se despenhar na Lua.