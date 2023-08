Colapso de ponte em construção faz 17 mortos na Índia

O colapso de uma ponte em construção em Sairang, no nordeste da Índia, matou pelo menos 17 pessoas esta terça-feira, avança a CNN Internacional.

O ministro-chefe do estado de Mizoram, onde o incidente ocorreu, publicou fotografias do local na rede social X, antigo Twitter, e enviou condolências aos familiares das vítimas.

“Profundamente entristecido e afetado por esta tragédia. Apresento as minhas mais profundas condolências a todas as famílias enlutadas e desejo uma rápida recuperação aos feridos. Grato às pessoas que vieram em grande número para ajudar nas operações de resgate”, escreveu Zoramthanga.

O primeiro-ministro Narendra Modi, de visita à África do Sul para a cimeira dos BRICS, também lamentou o incidente. “Triste pelo acidente com a ponte em Mizoram. Envio condolências àqueles que perderam os seus entes queridos. Que os feridos se recuperem rapidamente. As operações de resgate estão em curso e toda a assistência possível está a ser prestada às pessoas afetadas”, escreveu o líder indiano no X.

Afirma a CNN Internacional que Mizoram é um estado montanhoso perto da fronteira da Índia com o Bangladesh e Myanmar. As suas aldeias e cidades dependem de uma rede de estradas não pavimentadas e de caminhos de uma só via.

O colapso de terça-feira não é o primeiro nos últimos meses a fazer manchetes na Índia, um país que tem vindo a transformar rapidamente as suas infraestruturas e a gastar milhões de euros para melhorar a sua rede de transportes.