Pelo menos 50 mortos e 300 feridos em descarrilamento de comboio na Índia

Pelo menos 50 pessoas morreram e 300 ficaram feridas esta sexta-feira depois de um comboio ter descarrilado e colidido com uma locomotiva de transporte de mercadorias, no distrito de Odisha, na Índia, avança a agência Reuters. Muitas pessoas ainda se encontrar no interior da composição.

As equipas de socorro estão no local a tentar prestar "toda a assistência possível" a todos os afetados pelo incidente,afirmou o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, numa publicação no Twitter.

Distressed by the train accident in Odisha. In this hour of grief, my thoughts are with the bereaved families. May the injured recover soon. Spoke to Railway Minister @AshwiniVaishnaw and took stock of the situation. Rescue ops are underway at the site of the mishap and all…