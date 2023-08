Ultraje na Índia quando uma professora diz a alunos para esbofetearem um colega muçulmano

Nova Deli (CNN) - A polícia indiana está a investigar uma professora depois de um vídeo em que ela encoraja os seus alunos a darem uma bofetada a um colega de 7 anos, que é muçulmano. O vídeo provocou uma onda de indignação generalizada no país.

O vídeo do incidente, que teve lugar no distrito de Muzaffarnagar, no norte do estado de Uttar Pradesh, mostra o rapaz, assustado, à frente dos seus colegas, enquanto a professora apela aos alunos para que lhe batam.

O rapaz chora enquanto os seus colegas se revezam para lhe dar uma bofetada, enquanto se ouve a professora dizer aos alunos para o fazerem "corretamente". Ouve-se um homem a rir enquanto o rapaz chora e as bofetadas continuam.

O superintendente da polícia de Muzaffarnagar, Satyanarayan Prajapat, disse na sexta-feira que a professora disse aos alunos para baterem no rapaz "por ele não se lembrar da tabuada".

A professora também fez referência à religião do rapaz, segundo Prajapat.

"A professora declarou: 'Quando as mães dos alunos maometanos (que seguem o Islão) não prestam atenção aos estudos dos seus filhos, o seu desempenho é arruinado'".

A polícia do distrito registou um caso contra a professora e está a decorrer uma investigação. A professora não foi formalmente acusada. As autoridades distritais ordenaram também o encerramento da escola, segundo a CNN News-18, filial da CNN.

A CNN contactou as autoridades policiais de Uttar Pradesh para obter mais pormenores.

O incidente provocou a ira e a perturbação generalizadas na Índia, a maior democracia do mundo, com 1,4 mil milhões de habitantes, onde as políticas nacionalistas hindus do Partido Bharatiya Janata (BJP), no poder, aprofundaram as tensões comunais no país e criaram uma atmosfera de medo e alienação entre os grupos minoritários, segundo os grupos de defesa dos direitos humanos e os críticos do governo.

O proeminente político da oposição Rahul Gandhi acusou a professora de "semear o veneno da discriminação na mente de crianças inocentes". Escrevendo no Twitter, agora conhecido como X, ele disse: "Transformar um lugar sagrado como a escola num mercado de ódio - não há nada pior do que isto que um professor possa fazer pelo país".

Gandhi também culpou o BJP por fomentar a intolerância religiosa.

"Este é o mesmo querosene espalhado pelo BJP que incendiou todos os cantos da Índia", escreveu Gandhi. "As crianças são o futuro da Índia - não as odeiem, todos temos de ensinar o amor em conjunto".

Embora o BJP não tenha respondido aos comentários de Gandhi, há muito que afirma que não discrimina as minorias e "trata todos os seus cidadãos com igualdade". Durante uma viagem aos Estados Unidos em junho, o primeiro-ministro Narendra Modi disse aos jornalistas que não havia "absolutamente nenhum espaço" para a discriminação na Índia.

A lei indiana não tem uma definição legal de castigo corporal contra crianças, mas o castigo físico e o assédio mental são proibidos pela Lei do Direito das Crianças à Educação Gratuita e Obrigatória do país.

Segundo a CNN News-18, a professora alegou que o pai do aluno de 7 anos lhe tinha pedido para castigar a criança, acrescentando que não o podia fazer por ser deficiente e que, por isso, tinha dito aos outros alunos para o disciplinarem.

"O pai trouxe a criança e disse-lhe para a pôr na ordem. Agora, como não me posso levantar, pensei em pedir a uma ou duas crianças para lhe baterem", disse.

O incidente ocorre numa altura em que as tensões comunais aumentam no país, à medida que as políticas populares mas divisionistas do BJP ganham força na Índia.

Um estudo do economista Deepankar Basu registou um aumento de 786% nos crimes de ódio contra todas as minorias entre 2014 e 2018, após a vitória eleitoral do BJP.

O Uttar Pradesh, onde ocorreu o incidente, é o maior estado da Índia, com cerca de 200 milhões de habitantes. Possui uma população religiosamente diversificada, em que cerca de 20% dos seus residentes são muçulmanos.

No entanto, continua a ser um dos estados mais polarizados da Índia.

O seu ministro-chefe, o monge hindu que se tornou político do BJP, Yogi Adityanath, tem sido criticado pela sua retórica anti-muçulmana e pelas suas políticas que dão prioridade aos hindus, e o estado aprovou legislação que os críticos dizem estar enraizada no "Hindutva" - a base ideológica do nacionalismo hindu.