Recolhem o lixo e recebem menos de 3€ por dia. Agora estão "em choque": ganharam 1.100.000€

Onze mulheres indianas compraram um bilhete coletivo para a lotaria local e ganharam o equivalente a mais de 1,1 milhões de euros. Até agora trabalhavam juntas a recolher os resíduos não biodegradáveis dos habitantes da cidade de Parappanangadi, em Kerala, e recebiam menos de três euros por dia.

As colegas de trabalho, que lutavam contra as dificuldades financeiras, jogaram para receber o grande prémio em junho, como já o tinham feito outras vezes, avança a BBC. Em jogo estava um prémio de monção de 100 milhões de rupias, o que acontece em ocasiões especiais. E o resultado, conhecido esta semana, foi inesperado: receberam o valor mais alto de todas as vezes em que jogaram.

“Ainda estou em choque”, diz Radha, uma das 11 mulheres, que descobriu que tinham vencido depois de ter pedido ao marido para verificar o resultado um dia após o sorteio. “Todas nós vimos de famílias muito pobres, com muitas dívidas.” O que recebem no trabalho não é suficiente para cobrir as despesas e a maioria das 1 1mulheres já tinha pedido dinheiro emprestado ou contraído empréstimos.

Lakshmi é um desses casos. Na noite antes de receber a boa-nova, a mulher de 49 anos e o marido, que é construtor civil e não conseguia trabalho devido às chuvas que assolaram a Índia, debatiam-se com preocupações quanto aos estudos da filha, que não conseguiam pagar.

Também Leela, de 56 anos, vai ajudar a filha com a quantia recebida, ao pagar-lhe uma cirurgia. “Já tinha pedido dinheiro emprestado para o casamento dela, contraindo um empréstimo.” Ao mesmo tempo, Cherymannil Baby, que tem 62 anos, vai finalmente conseguir reconstruir a casa que ficou devastada pelas cheias em Kerala, em 2018.

Se para estas mulheres o prémio trouxe a felicidade por inteiro, para K Bindu, que vai investir na educação da filha, teve um sabor agridoce. Esta mulher de 50 anos perdeu o marido, que sofria de insuficiência renal, por não terem posses para pagar o transplante. “Ele costumava comprar bilhetes de lotaria com o dinheiro que guardávamos para a diálise.”

Já para Kuttimalu, que tem 72 anos, o processo foi triste logo ao início. Não tinha dinheiro para comprar o bilhete, cujo preço corresponde a um salário diário. Outro membro do grupo das 1 1mulheres acabou por ajudá-la, tendo pago cada uma metade do bilhete: “Concordamos que receberíamos uma parte igual se ganhássemos alguma coisa”.

Esta não é a primeira vez que o grupo compra coletivamente um bilhete para a lotaria, que é um jogo ilegal em muitas cidades indianas mas que em Kerala não o é por ser promovido pelo Governo. “Uma vez ganhamos um prémio de 1.000 rupias (cerca de 11€) e dividimo-lo”, conta Radha, uma das onze.

Depois desta vitória, o grupo apresentou-se novamente ao trabalho. “Decidimos uma coisa”, conta Leela, que acrescenta: “Não vamos deixar este trabalho porque foi este coletivo que nos trouxe prosperidade”.