Pelo menos 34 mortos devido a onda de calor no norte da Índia

Pelo menos 34 pessoas morreram nos últimos dois dias devido à onda de calor que afeta o estado de Uttar Pradesh, no norte da Índia, tendo os mais velhos sido aconselhados a permanecerem em casa, disse este sábado fonte médica.

Os mortos tinham todos mais de 60 anos e apresentavam problemas de saúde pré-existentes que podem ter sido agravados pelo calor intenso, disse o médico-chefe do distrito de Ballia, Jayant Kumar, justificando o apelo a que os residentes com mais de 60 anos permaneçam em casa durante o dia.

As mortes ocorreram no distrito de Ballia, cerca de 300 quilómetros a sudeste de Lucknow, a capital do estado de Uttar Pradesh, tendo 23 mortes sido registadas na quinta-feira e 11 na sexta, disse o médico à Associated Press (AP).

"Todos os indivíduos estavam a sofrer de algumas doenças e as suas condições pioraram devido ao calor extremo", afirmou, precisando que a maioria das mortes foi causada por ataque cardíaco, derrame cerebral e diarreia.

Segundo o Departamento Meteorológico da Índia, Ballia registou uma temperatura máxima de 42,2 graus Celsius na sexta-feira, ou seja, 4,7 graus acima do normal.

O calor provocou cortes de eletricidade em todo o estado, deixando as pessoas sem água canalizada, ventoinhas ou aparelhos de ar condicionado, o que deu origem a protestos, afirma a AP.

O Ministro-Chefe do Uttar Pradesh, Yogi Adityanath, assegurou que o Governo estava a tomar todas as medidas para garantir o fornecimento ininterrupto de energia no estado e exortou os cidadãos a cooperarem e a utilizarem a eletricidade de forma contida.

Os principais meses de verão - abril, maio e junho - são geralmente quentes na maior parte da Índia, antes de as chuvas da monção trazerem temperaturas mais baixas, mas, na última década, as temperaturas tornaram-se mais altas.

Durante as vagas de calor, o país sofre também de graves carências de água, com dezenas de milhões dos seus 1,4 mil milhões de habitantes a ficarem privados de água corrente.

Em abril, uma onda de calor causou a morte de 13 pessoas num evento governamental na capital financeira da Índia, Mumbai, e levou alguns estados a encerrar todas as escolas durante uma semana.