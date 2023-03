O principal opositor do primeiro-ministro indiano foi esta sexta-feira suspenso do parlamento do país, depois de ter sido condenado a prisão por ter dito em 2019 “porque é que todos os ladrões se chamam Modi?”, numa referência ao apelido do chefe do governo.

Numa notificação da câmara baixa do Congresso indiano pode ler-se que Gandhi foi suspenso na sequência da condenação, seguindo o que está previsto na Constituição, que prevê essa mesma sanção para quem for condenado a uma pena de pelo menos dois anos, como foi o caso.

Em relação à causa da condenação, o líder da oposição comparou em 2019 o primeiro-ministro indiano a um magnata da indústria dos diamantes que fugiu (Nirav Modi) e ao antigo diretor da principal divisão de críquete da Índia (Lalit Modi), que fugiu à justiça após alegações de ilegalidades.

Rahul Gandhi garantiu que fez o comentário para chamar a atenção para a corrupção na Índia, rejeitando acusações direcionadas a uma comunidade em particular (Narendra Modi vem da casta Modh, originária de algumas regiões da Índia).

O advogado de Rahul Gandhi afirma que o seu cliente não teve quaisquer intenções de insultar a comunidade ou qualquer outra pessoa.

O líder da oposição é descendente de uma família com história na política indiana (é bisneto de Jawaharlal Nehru e neto de Indira Gandhi, respetivamente primeiro primeiro-ministro da Índia e primeira primeira-ministra da Índia), aparecendo como um desafiador do atual poder político, que tem tentado levar o país para um lado mais nacionalista e religioso.