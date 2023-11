Todos os 41 trabalhadores foram retirados em segurança do túnel que colapsou na Índia há 17 dias

Equipas de salvamento terminam perfuração do túnel na Índia para retirar trabalhadores

Depois de terem estado 17 dias enclausurados no interior de um túnel que colapsou na Índia, todos os 41 trabalhadores foram resgatados e estão em segurança, esta terça-feira, avança a agência Reuters.

No local estão ambulâncias para prestar assistência médica e também o ministro-adjunto dos Transportes, Vijay Kumar Singh, que foi visto junto ao túnel.

De acordo com as autoridades locais, foram instalados tubos de quase um metro de diâmetro que ligam a entrada do túnel na cidade de Silkyara, em Uttarakhand, à cavidade onde os trabalhadores se encontravam.

Durante a manhã desta terça-feira o tenente-general Syed Ata Hasnain, membro da Autoridade Nacional de Gestão de Catástrofes, disse que as estimativas apontavam para que fossem necessários "3 a 5 minutos para retirar cada uma das 41 pessoas", afirmou, citado pela BBC.

ACOMPANHE AS OPERAÇÕES DE RESGATE

Os 41 trabalhadores estiveram presos no local desde 12 de novembro, quando um deslizamento de terras provocou a derrocada de uma parte do túnel de 4,5 quilómetros que estavam a construir, a cerca de 200 metros da entrada.

As autoridades começaram a fornecer aos trabalhadores refeições quentes através de um tubo de 15,24 centímetros de diâmetro, no início da semana passada, depois de terem passado dias a sobreviver com alimentos secos enviados através de um canal mais estreito. O oxigénio chega por um canal separado.

Uttarakhand está repleto de templos hindus, e a construção de autoestradas e edifícios tem sido constante para acomodar o fluxo de peregrinos e turistas.

Este túnel faz parte da estrada Chardham, um projeto federal emblemático que liga vários locais de peregrinação hindu.