O Parlamento Europeu aprovou oficialmente esta terça-feira a resolução da Comissão Europeia que proíbe a venda de carros ligeiros de passageiros e comerciais movidos a combustíveis fósseis na União Europeia a partir de 2035.

O projeto contou com 340 a votos a favor, 279 contra e 21 abstenções e as novas regras têm como objetivo definir o caminho do setor no sentido de combater as alterações climáticas. A lei irá igualmente estabelecer um corte intermédio de 55% nas emissões de CO2 para os novos carros vendidos a partir de 2030, em relação aos níveis de 2021, um valor acima da meta atual de 37,5%.

Segundo o eurodeputado Jan Huitema, os custos operacionais de um veículo elétrico já são mais baixos do que os custos operacionais de um veículo com motor de combustão, citou a Reuters, acrescentando ser essencial tornar os veículos elétricos mais acessíveis.

No caso das carrinhas, ou furgonetas, o corte nas emissões de CO2 será na ordem dos 50% até 2030, em relação aos níveis de 2021, seguido de um corte de 100% até 2035. Embora os países da União Europeia já tenham concordado com a nova lei em outubro de 2022, a aprovação final está prevista para março.

Após uma revisão, o novo acordo prevê que as pequenas fabricantes automóveis, com uma produção inferior a 10 mil unidades anuais, podem negociar metas menos ambiciosas até 2036. A revisão surge após o acordo original suscitar a resistência de alguns setores e países quando foi introduzido, em julho de 2021.

O transporte rodoviário constitui um dos setores com maiores emissões de CO2 na União Europeia, sendo responsável por cerca de um quinto do total de emissões na região dos 27 países. Segundo a Bloomberg, são agora esperadas regras idênticas para os veículos pesados.

Ford reage com onda de despedimentos

Em reação, a Ford anunciou que iria cortar um em cada nove postos de trabalho na Europa, nomeadamente, nas áreas de desenvolvimento e administração de produtos. A medida insere-se numa estratégia a nível global destinada a cortar custos e tornar-se mais competitiva no mercado de veículos elétricos, citou a Reuters esta terça-feira.

A onda de despedimentos abrange 3.800 postos de trabalho, dos quais 2.300 localizados na Alemanha, 1.300 no Reino Unido e 200 no resto da Europa. Apesar dos cortes, a fabricante garante que nada se alterou na sua estratégia de eletrificação, pelo que mantém o objetivo de oferecer uma linha de veículos 100% elétricos até 2030 e uma frota elétrica na Europa até 2035.

Para este fim, a Ford está a investir 50 mil milhões de dólares na eletrificação dos seus veículos, promovendo uma linha com preços mais elevados, de forma a compensar o aumento dos custos de produção.