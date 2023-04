Depois das sapatilhas feitas a partir de canábis, da mochila de cânhamo impermeável e das botas, Bernardo Carreira e a avó Otília Santarém criaram um protótipo dos primeiros sapatos feitos de canábis CBD, usado para fins medicinais e uma substância que é legal em Portugal e na maior parte dos países da Europa.

Cada par de sapatos contém entre 400 e 500 gramas de canábis CBD e demora cerca de 30 horas a ser fabricado manualmente. O modelo chama-se WEEDO e pode vir a custar entre 1.000 a 1500 euros. “É um projeto que mostra o quanto inovadores somos. A nível de inovação é topo de gama, nunca a Nike ou a Adidas fizeram uma coisa destas”, conta ao ECO o fundador da 8000Kicks, Bernardo Carreira.

É um projeto que mostra o quanto inovadores somos. A nível de inovação é topo de gama, nunca a Nike ou a Adidas fez uma coisa destas", Bernardo Carreira, Fundador da 8000Kicks.

Para desenvolver estes sapatos foi necessário um moedor industrial para triturar a flor de canábis em pedaços pequenos, que foram posteriormente costurados manualmente. Para garantir que o sapato é vegan e sustentável foi utilizada uma cola à base de água para unir os materiais.

A 8000Kicks surgiu em 2019 na pequena vila ribatejana de Minde, que pertence ao concelho de Alcanena. Bernardo Carreira tem a ajuda da avó Otília, de 79 anos, que soma mais de meio século de experiência profissional no cluster do têxtil.

O jovem empresário conta que em 2022 fez uma parceira com a Avesus, que classifica como a maior loja de sapatos vegan do mundo. Só através da Kickstarter, a dupla familiar já vendeu cerca de 10 mil produtos entre sapatilhas, botas e mochilas à base de canábis. As sapatilhas custam 120 euros, as mochilas 140 euros e as botas 145 euros. A empresa exporta 90% da produção, sendo que os EUA e a Alemanha são os principais mercados.

“Enviar erva” para outro continente é desafio

Apesar da inovação adjacente a este novo produto, o líder da jovem empresa, que tem apenas 29 anos de idade, ainda “não tem a certeza se existe viabilidade financeira para avançar com o novo produto ou se o cliente está disposto a pagar mil euros” por ele, admitiu.

Por outro lado, devido à legislação, Bernardo Carreira nota ainda que é complicado enviar estes sapatos para alguns países. O CEO da empresa comenta que “não se pode enviar erva de um continente para o outro” e dá Singapura e a Arábia Saudita como exemplos de geografias para as quais não pode expedir estes produtos.

Perante a dificuldade, o jovem empreendedor remata que subsistem “muitos desafios operacionais para ultrapassar”, mas diz estar convencido que o “projeto vai avançar”. E caso isso aconteça, haverá apenas uma edição limitada de 100 pares, com preços entre os 1.000 e os 1.500 euros. Bernardo Carreira frisa que fabricar cada par de sapatos destes custa aproximadamente 300 euros.

“Esta edição limitada demonstra o nosso compromisso com a inovação e a procura dos clientes. Acreditamos que este projeto irá surpreender o nosso público que procura um par mais excêntrico”, realça Bernardo Carreira.

O sapato foi desenvolvido em parceria com a Royal Queen Seeds (RQS), empresa holandesa com produção própria de canábis, e com a execução da Nisiseltor Studio. Os WEEDO’s estarão disponíveis exclusivamente nos sites da 8000Kicks e RQS.