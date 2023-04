A subida dos preços em Portugal voltou a abrandar no mês passado, com a taxa de inflação a recuar para 7,4% em março face aos 8,2% do mês anterior, confirmou o INE.

“Esta desaceleração é em parte explicada pelo efeito de base resultante do aumento de preços dos combustíveis e dos produtos alimentares, verificado em março de 2022”, explica o gabinete de estatísticas.

EM ATUALIZAÇÃO