INE adia publicação de estatística sobre o emprego por “escassez de recursos humanos”

Os trabalhadores do Instituto Nacional de Estatística (INE) deixaram uma nota no calendário de publicações a dar conta do adiamento da publicação de umas estatísticas devido à “escassez de recursos humanos”. Vão ser publicadas com cerca de uma semana e meia de atraso.

Em causa estão as Estatísticas do Emprego (referentes à remuneração bruta mensal média por trabalhador no terceiro trimestre do ano), cuja data de publicação passou de 9 de novembro para dia 20 de novembro, “devido a questões internas no processo de validação da informação por escassez de recursos humanos”.

Na semana passada, a Fesap sinalizou que o Governo pretende valorizar os técnicos especialistas em orçamento e finanças e do Instituto Nacional de Estatística, através de uma subida de um nível salarial em cada posição remuneratória (cerca de 52 euros). “O Governo pretende valorizar estas carreiras, com um salto de uma posição remuneratória relativamente às posições atuais na tabela, até ao topo”, indicou José Abraão.

As carreiras de técnico especialista em orçamento e finanças do Ministério das Finanças e de técnico especialista do INE foram criadas em 2015 e contam atualmente com 14 posições na tabela remuneratória única, com ingresso na carreira no nível 16 (correspondente a 1.333,35 euros) e o topo situado no nível 62 (3.775,83 euros).

É de recordar que os trabalhadores do INE têm vindo a reivindicar melhores condições, sendo que em 2022 chegaram mesmo a alertar que a missão do gabinete de estatísticas estava em perigo caso não valorizassem as carreiras.