Buscas ao INEM por viciação de regras de contratação

A Polícia Judiciária e o Ministério Público estão esta manhã a fazer buscas em várias instalações do INEM em Lisboa e no Porto, por suspeitas relacionadas com crimes de viciação das regras da contratação pública, apurou a CNN Portugal.

Há vários alvos, no Porto e na zona da Maia, por indícios de crimes como falsificação de documentos ou prevaricação, nomeadamente na contratação de meios para o socorro médico. Há ainda buscas a decorrer no conselho diretivo da sede em Lisboa.

Não estão, para já, previstas detenções nas dezenas de buscas em curso e que contam, algumas, com a presença de juízes e procuradores do Ministério Público. A investigação corre no DIAP Regional do Porto.

Em comunicado enviado às redações, o INEM confirma as diligências, assumindo apenas que estas estão relacionadas "com um procedimento específico de contratação de Recursos Humanos".