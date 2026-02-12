Comissão de inquérito ao INEM estende trabalhos por mais 90 dias e ganha novo dia de audições - TVI

Comissão de inquérito ao INEM estende trabalhos por mais 90 dias e ganha novo dia de audições

  • Agência Lusa
  • MP
  • Há 45 min
Comissão Parlamentar de Inquérito ao INEM (LUSA)

Prorrogação pedida pelo deputado do Chega Pedro Frazão faz duplicar o tempo inicialmente previsto para concluir o inquérito parlamentar

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) ao INEM decidiu esta quinta-feira, por unanimidade, prolongar os trabalhos por mais 90 dias e acrescentar mais um dia de audições.

Além das quartas e quintas-feiras, a CPI ao Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) passará também a realizar audições às terças-feiras.

Na quarta-feira, o deputado do Chega Pedro Frazão disse que seria pedida “a prorrogação da CPI por 90 dias”, uma vez que as audições “têm que terminar imperiosamente um mês antes de 27 de maio”, para que o deputado relator, Mário Amorim Lopes (IL), “consiga elaborar o relatório”.

Composta por 24 deputados, a CPI foi aprovada em julho do ano passado por proposta da IL e dispunha de 90 dias para apurar responsabilidades políticas, técnicas e financeiras relativas à atual situação do INEM.

Com a prorrogação agora aprovada, soma-se mais um período de 90 dias, duplicando o tempo inicialmente previsto para concluir o inquérito parlamentar.

O foco inclui a atuação do INEM durante a greve do final de outubro e início de novembro de 2024 e a relação das tutelas políticas com o instituto desde 2019.

Continue a ler esta notícia

Mais Vistos

"Fechem torneiras do gás, desliguem a eletricidade", "preparem bens essenciais e medicamentos", "no limite preparem-se para serem deslocados": Proteção Civil emite recomendações para algumas zonas

Hoje às 13:44
1

Uma psicóloga foi "notificada para devolver nove mil euros". Trabalhadores escolares obrigados a devolver salário e a descer de escalão

Ontem às 20:52
2

"Na marginal está tudo inundado". Ordenada evacuação de parte da baixa de Alcácer do Sal devido a subida do Sado

Ontem às 20:56
3

Novo deslizamento de terra corta acesso da Ponte 25 de Abril para a A5 no sentido Lisboa-Cascais

Há 2h e 4min
4
03:20

Este é o Rodrigo, 9 anos, emocionou o país com um telefonema para o 112: falámos com ele, que agora tem uma medalha

Ontem às 14:08
5

Proteção Civil faz aviso para depois das 18:00 na Grande Lisboa, península de Setúbal e zona Oeste

Hoje às 13:24
6

Vai melhorar, depois piorar outra vez, depois melhorar, enquanto isso: tenha cuidados adicionais se mora num destes nove distritos

Ontem às 13:57
7

Governo diz que irá demorar "semanas" reparação de troço da A1 em Coimbra

Hoje às 06:08
8
01:36

Polémica: enfermeiro nomeado coordenador de estrutura de missão para energias renováveis

Hoje às 14:09
9
08:55

Se mora na Grande Lisboa, península de Setúbal e Oeste: atenção a estes avisos da Proteção Civil

Hoje às 14:12
10

"O apoio de uma ponte nunca devia ser feito na zona do dique", "esquecemo-nos de implementar" medidas: por que motivo a A1 ruiu

Há 2h e 42min
11
02:30

Derrocada de arriba na Costa da Caparica obriga à evacuação de Porto Brandão

Ontem às 21:40
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

"O apoio de uma ponte nunca devia ser feito na zona do dique", "esquecemo-nos de implementar" medidas: por que motivo a A1 ruiu

Há 2h e 42min

"Desliguem gás e eletricidade, no limite preparem-se para serem retirados" de casa: Proteção Civil avisa para agravamento da situação em três zonas. Brisa sugere quatro alternativas à A1, que ruiu - e vai demorar "semanas" a ficar bem

Hoje às 12:51
02:41

Ruiu: as imagens de drone que permitem perceber o que aconteceu na A1 em Coimbra

Hoje às 08:20

"Fechem torneiras do gás, desliguem a eletricidade", "preparem bens essenciais e medicamentos", "no limite preparem-se para serem deslocados": Proteção Civil emite recomendações para algumas zonas

Hoje às 13:44

Proteção Civil faz aviso para depois das 18:00 na Grande Lisboa, península de Setúbal e zona Oeste

Hoje às 13:24
06:32

"Construção mal feita: o apoio da ponte [que ruiu na A1] nunca devia ser feito na zona do dique"

Hoje às 12:36

Se precisa da A1 (onde ruiu parte do piso), use uma destas quatro alternativas

Hoje às 14:00
01:30

Não interessa se a dívida é de 10€ ou de 1.000.000€: famílias e empresas que devam ao Fisco não podem aceder aos apoios do Estado para o mau tempo

Hoje às 14:17
04:56

Engenheiros avisaram para o risco nos diques: "A principal recomendação era a manutenção que não existia. Isto é quase trágico"

Hoje às 10:17
05:34

Porque é que há tantas estradas a abater em Portugal?

Ontem às 10:23
01:41

DECO faz aviso a quem está a recorrer a empréstimos e moratórias para adiar o pagamento de créditos devido ao mau tempo

Hoje às 14:30
01:39

Resgate em direto: homem queria fotografar mau tempo, acabou socorrido após meia hora na água

Ontem às 14:32