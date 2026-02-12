Comissão de inquérito ao INEM estende trabalhos por mais 90 dias e ganha novo dia de audições

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) ao INEM decidiu esta quinta-feira, por unanimidade, prolongar os trabalhos por mais 90 dias e acrescentar mais um dia de audições.

Além das quartas e quintas-feiras, a CPI ao Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) passará também a realizar audições às terças-feiras.

Na quarta-feira, o deputado do Chega Pedro Frazão disse que seria pedida “a prorrogação da CPI por 90 dias”, uma vez que as audições “têm que terminar imperiosamente um mês antes de 27 de maio”, para que o deputado relator, Mário Amorim Lopes (IL), “consiga elaborar o relatório”.

Composta por 24 deputados, a CPI foi aprovada em julho do ano passado por proposta da IL e dispunha de 90 dias para apurar responsabilidades políticas, técnicas e financeiras relativas à atual situação do INEM.

Com a prorrogação agora aprovada, soma-se mais um período de 90 dias, duplicando o tempo inicialmente previsto para concluir o inquérito parlamentar.

O foco inclui a atuação do INEM durante a greve do final de outubro e início de novembro de 2024 e a relação das tutelas políticas com o instituto desde 2019.