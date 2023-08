Luís Meira reconduzido no cargo de presidente do INEM

O presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), Luís Meira, foi reconduzido no cargo para um mandado de cinco anos, iniciado esta quarta-feira, anunciou o Ministério da Saúde.

“O Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, nomeou o Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), reconduzindo Luís Meira como presidente do Conselho Diretivo deste instituto que tem como principal missão garantir o funcionamento eficaz e o desenvolvimento sustentável do Sistema Integrado de Emergência Médica”, adianta o Ministério da Saúde em comunicado.

Segundo o ministério, Pedro Lavinha também se mantém como vogal do conselho diretivo do Instituto Nacional de Emergência Médica.

O Ministério da Saúde reconhece “o empenho do INEM na prestação de cuidados de emergência médica pré-hospitalar de qualidade e em proximidade aos cidadãos e agradece a disponibilidade do Conselho Diretivo para renovar o compromisso de trabalho e defesa de um serviço que contribui para os resultados em saúde que Portugal alcançou nas últimas décadas”.

Licenciado em Medicina e especialista em Anestesiologia, Luís Meira é, desde 2000, assistente hospitalar do quadro do INEM, onde entre 2000 e 2008 exerceu as funções de coordenador do Centro de Formação do Porto, coordenador do Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) do Porto e coordenador nacional do Serviço de Helicópteros de Emergência Médica (SHEM).

Em 2003 foi-lhe reconhecida a competência em emergência médica pela Ordem dos Médicos, tendo sido nomeado diretor da Delegação Regional do Norte do INEM em 2008. Quatro anos depois, foi nomeado diretor do Departamento de Formação em Emergência Médica do instituto e em 2015 foi designado presidente do Conselho Diretivo do INEM.

Pedro Lavinha é licenciado em Enfermagem pela Escola Superior de Saúde Cruz Vermelha Portuguesa, licenciado em Gestão pelo Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa, diplomado em Administração Hospitalar, mestre em Gestão da Saúde e Doutorando no Programa de Doutoramento em Saúde Pública, ramo de especialidade Política, Gestão e Administração de Saúde, pela Escola Nacional de Saúde Pública, da Universidade Nova de Lisboa.