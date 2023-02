Inês Franco Alexandre é a mais recente assessora da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, segundo a sua página no LinkedIn. "Ativista" e "empreendedora" - como se descreve nas redes sociais - deu uma entrevista ao programa da RTP/Antena 3 "A Minha Geração", na qual sugeriu que se fechasse a ponte 25 de Abril, em Lisboa, num protesto pela habitação.

Num vídeo no Instagram após a entrevista, Inês Franco Alexandre disse, entre risos, "temos de ir todos para a ponte 25 de Abril". "Acampamos todos (...) na própria da ponte e fechamos a ponte até sermos ouvidos", acrescentou.

Enquanto fazia esta sugestão de ocupação, aproveitou para apelar a um patrocínio da marca Decathlon: "Ouçam isto, e se a Decathlon nos estiver a ouvir, precisamos deste patrocínio: tendas". Tendas para os manifestantes que iriam permanecer ao longo dos 2.277 metros de comprimento da ponte, uma vez que Inês Franco Alexandre disse que não ficariam "só à entrada".

A nova assessora explicou, neste vídeo realizado e publicado pela jornalista Diana Duarte, que sempre disse que "nunca iria trabalhar no Governo". Assim como também disse que "nunca iria trabalhar no ministério". Mas mudou de ideias e percebeu que "a mudança se faz dentro do sistema" e "é muito mais interessante a mudança ser de dentro para fora", ou, pelo menos, "muito mais efetiva".

"Eu quero continuar a ser empreendedora dentro do mundo da política. Isso é mega importante e continuar a ter voz", acrescentou. Questionada sobre se algum dia poderá vir a ser ministra, responde: "Não sei... Eu acho que preciso de passar por esta experiência para conseguir perceber se este contexto é a minha praia ou não". A CNN Portugal tentou contactar Inês Franco Alexandre, mas não foi possível até ao momento.

Contudo, durante a entrevista propriamente dita, no minuto 44:30, a assessora admite que a sociedade civil pode 'usar' esse acampamento como "parte da resposta". "Eu acho sempre que fazer barulho é parte das respostas, mas temos de ser inteligentes na forma como o fazemos. De forma organizada, segura e acima de tudo output muito prático", declarou.

Esta polémica surge numa altura em que o Governo vai anunciar um novo "mecanismo permanente de apoio à renda" para famílias com quebras de rendimentos. Uma notícia avançada pelo Expresso na edição desta sexta-feira. Segundo o semanário, a medida vai fazer parte do novo pacote legislativo sobre habitação que o Governo se prepara para aprovar na quinta-feira da próxima semana, dia 16 de fevereiro, e que visará inclusivamente o fim dos vistos gold. O objetivo do executivo, com este novo apoio às rendas, é garantir, segundo o Expresso, que nenhum jovem ou família fica sem capacidade para pagar uma renda no caso de quebra abrupta de rendimentos, seja por desemprego, divórcio ou doença.