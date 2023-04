O Infarmed suspendeu a venda e mandou retirar do mercado todos os lotes do produto Curcurinna Gel, um anti-inflamatório e analgésico, por conter uma concentração excessiva de salicilato de metilo, anunciou a autoridade do medicamento.

A informação divulgada indica que a decisão partiu de uma denúncia recebida pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) e que o produto em causa está indevidamente classificado como cosmético, pois atendendo à sua designação, composição, função e modo de aplicação trata-se de um medicamento à base de plantas.

O responsável pelo produto é a empresa Okbio, Soluções Alimentares Unipessoal, Lda.

O Infarmed diz que as entidades que disponham deste produto não o devem disponibilizar e aconselha os consumidores que o tenham adquirido a não o utilizarem.

O salicilato de metilo é usado em produtos para a pele (loção corporal, aerossol/spray), capilares e para lavagem de mãos e da boca, maquilhagem para os olhos e rosto, desodorizantes, dentífricos, produtos para lavagem bucal e pulverizadores bucais, mas as concentrações estão limitadas consoante o tipo de produto e a zona do corpo em que se aplica.