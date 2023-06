Inflação em Portugal abrandou para 4% em maio devido ao “efeito de base” e IVA Zero

Inflação homóloga abranda para 4% em maio com ajuda do “IVA zero”

Está confirmada a desaceleração da inflação em maio para 4%, de acordo com os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) esta quarta-feira. É o sétimo mês consecutivo de abrandamento, sendo que a desaceleração em maio é justificada por um efeito de base mas também pela medida do IVA Zero.

“Esta desaceleração é em parte explicada pelo efeito de base resultante do aumento de preços da eletricidade, do gás e dos produtos alimentares verificado em maio de 2022″, indica o INE. Além disso, “a isenção de IVA num conjunto de bens alimentares essenciais também contribuiu para a desaceleração registada em maio”.

É de salientar que o INE já tinha avisado em abril que a inflação vai continuar a cair “nos próximos meses” devido ao efeito de base. Isto já que os preços subiram tanto no último ano que as subidas vão parecer mais modestas nestes meses, devido à comparação homóloga. Não esquecer também que um abrandamento da inflação não significa que os preços estejam a cair, mas sim a subir a um ritmo menor.

Apesar deste efeito, o gabinete de estatísticas admite que a medida do IVA Zero teve impacto também na evolução dos preços no mês passado. Tal fez reduzir a contribuição para a variação homóloga do IPC da classe dos Bens alimentares e bebidas não alcoólicas, bem como a variação mensal.

Olhando a um nível mais desagregado, “em relação às contribuições negativas, destacam-se os sub-subgrupos que contêm bens alimentares abrangidos pela isenção do IVA (cujo contributo total se situa em -0,7 p.p.), bem como os Voos internacionais e o Gasóleo”, nota o INE. Os óleos alimentares, por exemplo, que passaram de uma taxa normal (23%) para isenção de IVA, registaram uma variação mensal de -24,1%.

(Notícia em atualização)