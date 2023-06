Banco de Portugal melhora previsão da inflação para 5,2% este ano e o IVA Zero ajudou

O Banco de Portugal (BdP) melhorou hoje a previsão da taxa de inflação deste ano para 5,2%, devido à diminuição das pressões inflacionistas externas e ao impacto da redução temporária do IVA.

No Boletim Económico de julho, publicado esta sexta-feira, o regulador bancário destaca que a inflação se encontra numa trajetória de redução desde o final de 2022.

“Projeta-se uma redução da taxa de inflação de 5,2% este ano para 3,3% em 2024 e 2,1% em 2025, valor já próximo do objetivo de política monetária”, assinala.

Ao mesmo tempo, a economia portuguesa vai crescer 2,7% este ano e 2,4% em 2024, prevê o Banco de Portugal (BdP), que reviu em alta as projeções para o Produto Interno Bruto (PIB), salientando o desempenho acima do esperado no primeiro trimestre. A instituição antecipa também uma melhoria do saldo orçamental mais rápida do que o Governo, apontando para um défice de 0,1% este ano, seguido de um excedente de 0,2% a partir de 2024.