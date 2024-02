Más notícias: inflação acelera

A taxa de inflação homóloga em Portugal acelerou de 1,4% em dezembro para 2,3% em janeiro, confirmou esta segunda-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). Trata-se de um aumento de 0,9 pontos percentuais face à registada no mês anterior. A aceleração é explicada pela subida dos preços da eletricidade e pelo fim do IVA zero, que, segundo o gabinete de estatística, teve um impacto de 0,7 pontos percentuais sobre a variação do índice de preços no consumidor.

A aceleração é em parte explicada “pelo aumento de preços da eletricidade e pelo fim da isenção de IVA” num cabaz de 46 produtos alimentares, que terminou a 4 de janeiro, realça o gabinete de estatísticas.

“Com base num exercício de natureza mecânica, estima-se que o impacto do fim da referida medida sobre a variação do IPC [índice de preços no consumidor] total tenha sido 0,7 pontos percentuais“, estima o INE. “No caso da classe dos Bens alimentares e bebidas não alcoólicas, o impacto do final da isenção de IVA situa-se em cerca de 3,3 pontos percentuais”, acrescenta o instituto, sublinhando que “a medida abrange aproximadamente 40% dos produtos considerados nesta classe”.

No entanto, o gabinete de estatísticas nota que estes resultados “não traduzem o efeito efetivo da isenção de IVA”, dado que as “respostas dos mercados são condicionadas por vários fatores”, nomeadamente pelos “graus de regulação e de competição” ou pelas “elasticidades da procura e da oferta relativamente ao preço”.