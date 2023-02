A taxa de inflação homóloga em janeiro foi ligeiramente revista em alta. No primeiro mês do ano, a variação do Índice de Preços no Consumidor foi de 8,4%, ao invés dos 8,3% estimados anteriormente pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Os bens alimentares e bebidas não alcoólicas, os restaurantes e hotéis foram os elementos que mais contribuíram para a variação de preços em janeiro.

O índice de preços no consumidor foi revisto em alta por causa do arredondamento a uma casa decimal. Na prática, verificou-se uma diferença de 0,03 pontos percentuais em entre os dados desta sexta-feira e a estimativa rápida divulgada no final de janeiro.

O indicador de inflação subjacente (que exclui os preços dos alimentos não transformados e dos produtos energéticos) baixou para 7%, menos 0,3 pontos percentuais face a dezembro.

A taxa de inflação homóloga em janeiro abrandou face a dezembro (9,6%) por causa da menor variação dos preços da habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis (de 18,4% para 8,1%) e dos acessórios,

equipamento doméstico e manutenção corrente da habitação (de 12,9% para 11,1%).

Em sentido contrário, os preços dos bens alimentares e das bebidas não alcoólicos aceleraram ainda mais, de 19,9% para 20,6%. Também houve maior aumento dos preços na categoria dos restaurantes e dos hotéis.

Em janeiro, os restaurantes, cafés e estabelecimentos similares deram o maior contributo para a taxa de inflação, com uma variação de preços mensal de 1,79%. Ainda assim, houve maior aumento na categoria do peixe fresco ou congelado, que acelerou 4,23%, revelam os dados do INE. Em sentido contrário, os preços que mais desceram foram os da eletricidade (-22,78%) e dos voos internacionais (-22,47%).

Entre janeiro de 2023 e dezembro de 2022, o índice de preços recuou 0,8%. Contudo, a variação média dos preços nos últimos 12 meses subiu 0,4 pontos percentuais, para 8,2%.