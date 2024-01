Inflação baixou para 4,3% em 2023 e recuou para 1,4% em dezembro, confirma INE

A taxa de inflação abrandou para 1,4% em dezembro, de acordo com os dados finais divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e que confirmam as estimativas reveladas no final de dezembro. No acumulado do ano, a inflação média situou-se em 4,3%, abaixo dos 7,8% registados em 2022.

“A diminuição da taxa de variação do IPC entre 2022 e 2023 foi influenciada pelo comportamento dos produtos energéticos com uma variação média anual de -9,0% (23,7% no ano anterior) e pela desaceleração da inflação subjacente e dos produtos alimentares não transformados (ver figura 2), que registaram variações médias anuais de, respetivamente, 5,0% e 9,5% (5,6% e 12,2% em 2022)”, justifica o INE.

