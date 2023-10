Inflação em Portugal regista forte abrandamento em outubro para 2,1%, explicado sobretudo pelo efeito de base

A inflação recuou para 2,1% em outubro, já próximo da meta do Banco Central Europeu, de acordo com a estimativa rápida divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) esta terça-feira. No entanto, é de salientar que este forte abrandamento se deve em parte ao efeito de base devido ao facto de se estar a comparar com o mês de outubro de 2022, quando se registaram aumentos nos preços dos produtos alimentares e energéticos.

Como nota o INE, o “principal contributo para esta desaceleração” está então associado aos “aumentos mensais de preços registados em outubro de 2022 nos produtos alimentares (2,1%) e nos produtos energéticos (6,7%), com destaque para o gás natural (77,4%)”.

Já no que diz respeito à inflação subjacente, um indicador que exclui os produtos alimentares não transformados e energéticos — por terem preços mais voláteis — terá registado uma variação de 3,5% (4,1% no mês precedente).