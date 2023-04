O Governo anunciou esta terça-feira que a primeira reunião da comissão de acompanhamento do Pacto para a Estabilização e Redução de Preços dos Bens Alimentares vai realizar-se esta quarta-feira, no Ministério da Economia.

“Quero aproveitar esta ocasião para anunciar que amanhã [quarta-feira] teremos a primeira reunião, no Ministério da Economia, da comissão de acompanhamento do pacto”, afirmou o secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda, na comissão parlamentar de Agricultura e Pescas.

O governante está a ser ouvido, a requerimento do PSD, enquanto membro da PARCA – Plataforma de Acompanhamento das Relações na Cadeia Alimentar.

O secretário de Estado adiantou que a primeira reunião desta comissão vai servir para “começar a operacionalizar e enquadrar a importância” deste pacto.

“A estabilização e redução dos preços dos bens alimentares é um desafio que convoca todos para o diálogo e cooperação”, assinalou.

Para conter o impacto da inflação na carteira dos portugueses, o Governo lançou um conjunto de medidas, como a aplicação de uma taxa de IVA de 0% num cabaz de produtos alimentares essenciais e o reforço dos apoios à produção, uma ajuda que vai custar cerca de 600 milhões de euros aos cofres do Estado.

A lista de produtos com IVA a 0% inclui o atum em conserva, bacalhau, pão, batatas, massa, arroz, cebola, brócolos, frango, carne de porco ou azeite.

O Pacto para a Estabilização e Redução de Preços dos Bens Alimentares, que foi celebrado entre o Governo, a Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) e a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), prevê ainda um reforço de 140 milhões de euros nos apoios à produção.

O executivo comprometeu-se igualmente a assegurar a renovação imediata do apoio extraordinário ao gasóleo agrícola, bem como o apoio para mitigar os aumentos dos custos com fertilizantes e adubos.