Com a inflação, só o setor privado teve aumentos reais nos salários

A remuneração bruta total mensal média por trabalhador aumentou para 1.355 euros, no primeiro trimestre, mais 7,4% do que face a igual período do ano passado, com a componente regular e base a subir para 1.211 euros (+7,3%) e 1.118 euros, respetivamente. Mas, “em termos reais” a inflação fez mossa nas remunerações: só o setor privado registou um aumento real. Na Função Pública houve quedas em todas as componentes.

“Tendo por referência a variação do Índice de Preços do Consumidor, a remuneração bruta total mensal média diminuiu 0,6%, assim como a sua componente regular, enquanto a componente base diminuiu 0,4%“, revelam os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) conhecidos esta quinta-feira.

Setor público recua 2,5% salário total em termos reais

Os dados do INE revelam que foi no setor privado que os salários aumentaram de forma mais expressiva, com a remuneração total — que inclui subsídios de férias e de Natal — a registar uma variação homóloga de 8,3%, para 1.274 euros no primeiro trimestre deste ano. A componente regular aumentou 8,5%, subindo de 1.031 euros para 1.119 Euros, e a remuneração base aumentou 8,8%, passando de 966 Euros para 1.051 euros. Neste setor, todos os tipos de remuneração registaram aumentos reais face ao período homólogo, com a remuneração total a registar uma subida de 0,3%, uma melhoria de 0,5% na regular e de 0,7% na base.

O mesmo não sucede no setor público. Se a Administração Pública (AP) regista um aumento homólogo de 5,4% na sua remuneração total — para 1.765 euros –, com a componente regular a subir 5&, para 1.670 euros, e a base a subir 5,4%, para 1.579 euros. Mas, “em termos reais, nas AP, as remunerações total, regular e base diminuíram 2,5%, 2,8% e 2,4%, respetivamente”, apontam os dados do INE.