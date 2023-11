Inflação da zona euro recua para 2,9% em outubro e atinge valor mais baixo em dois anos

A taxa de inflação anual recuou, em outubro, para os 2,9% na zona euro e os 3,6% na União Europeia (UE), as mais baixas em mais de dois anos, divulga esta sexta-feira o Eurostat.

Nos países da área do euro, a inflação anual recuou, em outubro, para 2,9%, contra os 4,3% de setembro e os 10,6% do mês homólogo de 2022, atingindo o valor mais baixo desde agosto de 2021 (3,0%).

No conjunto dos 27 Estados-membros, a taxa de inflação de 3,6% compara-se com a de 4,9% do mês anterior e a de 11,5% de outubro de 2022, em linha com a de setembro de 2021 (3,6%).

De acordo com o gabinete estatístico da UE, as menores taxas de inflação anual, medida pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), registaram-se na Bélgica (-1,7%), nos Países Baixos (-1,0%) e na Dinamarca (-0,4%) e as mais altas, por seu lado, na Hungria (9,6%), na República Checa (9,5%) e na Roménia (8,3%).