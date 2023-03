A inflação na Zona Euro voltou a travar em março, de 8,5% em fevereiro para 6,9% este mês, de acordo com a estimativa rápida do Eurostat, divulgada esta sexta-feira. É o quinto mês de abrandamento. Entre os países do euro, Portugal fica acima da média, ao registar uma taxa de inflação (harmonizada) de 8% este mês.

“Olhando para as principais componentes da inflação na área do euro, espera-se que a alimentação, álcool e tabaco tenham as maiores variações homólogas em março (15,4%, face a 15% em fevereiro)“, sinaliza o gabinete de estatísticas da União Europeia, mantendo-se assim a tendência de maior aumento do preço dos alimentos, que chegam mesmo a acelerar.

Seguem-se os bens industriais não energéticos (6,6%, face a 6,8% em fevereiro), serviços (5,0% contra 4,8% em fevereiro) e energia (-0,9% compara com 13,7% em fevereiro). Confirma-se também que os preços energéticos sofrem as maiores reduções, nomeadamente quando se está a comparar com o mês de março de 2022, o seguinte à invasão da Ucrânia pela Rússia, que fez disparar estes produtos.

Quanto às diferenças entre os países da Zona Euro, os Bálticos continuam a registar as taxas mais elevadas: a Letónia com 17,3%, a Estónia regista 15,6% e a Lituânia tem uma inflação de 15,2%, segundo a estimativa rápida.

No extremo oposto encontra-se o Luxemburgo (3%), Espanha, que registou uma grande desaceleração em março para 3,1%, e os Países Baixos, com uma taxa homóloga de 4,5%. Já Portugal está no meio da tabela ao registar uma subida no índice harmonizado de preços de 8%, ainda assim um abrandamento face aos 8,6% observados em fevereiro.