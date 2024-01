Inflação na Zona Euro volta a acelerar para 2,9% em dezembro

Ataxa de inflação homóloga na Zona Euro terá sido de 2,9% em dezembro, de acordo com a estimativa rápida divulgada esta sexta-feira pelo Eurostat. É uma aceleração face aos 2,4% registados em novembro.

Analisando as principais componentes da inflação, os produtos alimentares, o álcool e o tabaco registaram os valores mais elevados em dezembro (6,1%, face a 6,9% em novembro), seguidos pelos serviços (4,0%, estável) e bens industriais não energéticos (2,5%, que compara com 2,9% em novembro). Já a componente da energia continua a registar uma variação negativa (-6,7%, em comparação com -11,5% em novembro).

A inflação na Zona Euro já vinha a desacelerar desde maio de 2023, no entanto o último mês do ano quebrou esta trajetória. Este resultado levanta agora questões sobre quando é que o Banco Central Europeu poderá começar com cortes nos juros, sendo que a presidente Christine Lagarde não avançou nenhum calendário.

Em Portugal, a inflação medida pela variação do índice harmonizado de preços, foi de 1,8% no último mês do ano.

Entre os países que usam o euro, as variações mais elevadas foram registadas na Eslováquia (6,6%), Áustria (5,7%) e Croácia (5,4%). Já as taxas mais baixas encontram-se na Bélgica (0,5%), Itália (0,6%) e Letónia (0,9%).