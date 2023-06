Infraestruturas de Portugal investe quase 200 milhões de euros em várias vias de circulação no país

A Infraestruturas de Portugal (IP) está a investir 199,2 milhões de euros em 16 obras que tem em fase de execução no terreno ou em contratação, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Ainda esta segunda-feira, a IP assinou o auto de consignação de uma destas empreitadas — a obra de beneficiação das acessibilidades rodoviárias à Zona Industrial de Riachos, em Torres Novas, orçada em 4,9 milhões de euros.

Esta empreitada da IP visa a melhoria das condições de circulação, fluidez do tráfego automóvel e a construção e reabilitação de percursos pedonais e cicláveis, reforçando as condições de segurança. A construção de uma nova ligação à Zona Industrial do Entroncamento também consta dos principais objetivos desta obra cujo auto de consignação foi assinado, esta segunda-feira, no Museu Nacional Ferroviário, com a presença do ministro das Infraestruturas, João Galamba.

O troço a intervencionado desenvolve-se nos concelhos de Torres Novas e Entroncamento, tem uma extensão total de 5,36 km, dos quais 0,5 km são construção nova, avança a IP em comunicado.

Aproximar a zona Industrial e tecnológica dos eixos que constituem a malha fundamental para o transporte de pessoas e mercadorias, “nomeadamente no acesso ao litoral e à Europa através da A23”, assim como resolver os problemas de fluidez de tráfego de e para a A23, a partir das diversas plataformas logísticas e áreas industriais são mais alguns propósitos desta empreitada do concelho de Torres Novas.

“Promover a articulação eficaz com as linhas férreas do Norte e da Beira Baixa” assim como a melhoria das condições de segurança rodoviária são mais alguns dos objetivos desta obra, segundo a IP.

A obra contempla a requalificação dos cruzamentos e entroncamentos existentes ao longo do traçado, assim como a construção de duas novas rotundas e requalificação das três existentes.

Além da empreitada da ER243 – melhoria das acessibilidades à Zona Industrial de Riachos, a IP tem ainda em a variante à EN14- Via Diagonal – Interface Rodoferroviário da Trofa, a variante à EN248 (Arruda dos Vinhos), a ligação à Área Industrial de Fontiscos e Reformulação do Nó de Ermida (Santo Tirso), a IC35 – ligação Penafiel (EN15) / Rans, e a EN229 Viseu/ Sátão-Eliminação de constrangimentos em zonas industriais. Das 16 obras lançadas no âmbito do PRR, dez empreitadas estão em fase de contratação e outras seis já em execução.

Para Miguel Cruz, Presidente da IP, “a atual taxa de concretização dos projetos, previstos no âmbito do PRR, é bem demonstrativa da forma planeada, sustentada e do total empenho com que a IP está a trabalhar no sentido de cumprir as metas indispensáveis à majoração dos fundos comunitários e promover a dinamização da economia nacional”.