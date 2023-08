Ativistas cobrem mansão do primeiro-ministro britânico com 'petróleo'

Zac Goldsmith está "horrorizado": demite-se do Governo do Reino Unido mas alega que o problema é o ambiente (e não a comissão Boris)

Quatro ativistas da Greenpeace cobriram de negro a mansão do primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, em North Yorkshire, Inglaterra, na manhã desta quinta-feira.

O grupo foi detido depois de escalar o telhado da residência privada de Rishi Sunak e desenrolar um pano preto gigante, a simbolizar o petróleo.

O protesto teve como objetivo chamar a atenção para os planos de Sunak, que passam por uma expansão significativa da exploração de petróleo e gás no Mar do Norte.

Utilizando escadas e cordas acabaram por conseguir cobrir um dos lados da propriedade, que não estava ocupada no momento, com 200 m2 de tecido preto. Simultaneamente, exibiram uma faixa no relvado onde se lia: "Rishi Sunak - Lucros do petróleo ou o nosso futuro?".

Philip Evans, ativista da Greenpeace UK para o clima, afirmou que o protesto era uma resposta ao compromisso assumido por Sunak de "maximizar" os recursos de petróleo e gás no Mar do Norte, revelados na segunda-feira. Evans manifestou a sua preocupação com as implicações perigosas de tal decisão e criticou as políticas climáticas do governo desde a reunião nas eleições parciais de Uxbridge.

Sunak, que se encontrava de férias na Califórnia na altura do protesto, tinha anunciado recentemente planos para mais de 100 novas licenças de perfuração no Mar do Norte, com o objetivo de garantir energia de origem nacional durante a transição do país para uma economia zero até 2050. No entanto, os ambientalistas alertam para o facto de esta expansão poder ter consequências catastróficas para o ambiente.

O protesto da Greenpeace visou igualmente o campo de petróleo e gás de Rosebank, o maior campo por desenvolver no Mar do Norte, alertando para o facto de as suas operações poderem exceder significativamente os orçamentos de carbono do Reino Unido.

Em resposta ao protesto, o vice-primeiro-Ministro, Oliver Dowden, apelou ao fim destas "manobras estúpidas" e sublinhou o esforço do governo na segurança energética e na criação de emprego através da produção de petróleo e gás. Argumentou que a produção interna de petróleo e gás garantiria uma menor dependência de fontes de energia externas.