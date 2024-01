Carla Castro deixa Iniciativa Liberal no final do mandato

Depois da queda para um lugar não exigível, Carla Castro confirmou a desfiliação da Iniciativa Liberal. Em declarações ao jornal Público, a ainda deputada confirmou que vai abandonar o partido no final do mandato.

“Cumprirei até ao fim o mandato para o qual fui eleita, que servi com honra e gosto. Após essa data, fecha-se um ciclo da minha vida e sairei também de membro da Iniciativa Liberal”, revelou, garantindo que esta é “uma decisão refletida e ponderada”.

“Considero que esta é a altura certa, antes do início da campanha eleitoral e com as listas fechadas, evitando distorções ou distrações mediáticas”, acrescentou, justificando a saída com a desilusão em relação ao rumo do partido.

Recorde-se que Carla Castro foi candidata à presidência da Iniciativa Liberal depois da saída de João Cotrim Figueiredo. Acabou por perder essa corrida para Rui Rocha, atual líder dos liberais, começando um clima de claro afastamento com o partido.

Em 2022 tinha sido a segunda colocada pelo círculo eleitoral de Lisboa, mas este ano foi relegada para o sétimo lugar da lista apresentada pelo partido para o mesmo distrito.

Ao Público Carla Castro disse ainda não estar motivada por “futuras ambições partidárias”, afastando, de forma indireta, uma eventual filiação no PSD, depois de essa hipótese ter sido sugerida por alguma comunicação social.