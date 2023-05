Iniciativa Liberal vai propor comissão de inquérito à atuação do SIS no "caso Galamba"

A Iniciativa Liberal vai propor uma comissão parlamentar de inquérito à atuação do Serviço de Informações de Segurança (SIS) na recuperação do computador do ex-adjunto do ministro João Galamba, anunciou o líder parlamentar do partido.

Numa declaração política no parlamento, Rodrigo Saraiva considerou que “há ainda questões por esclarecer” sobre este caso, apesar das “declarações públicas já dadas e comunicados” feitos por membros do Governo, responsáveis de forças de segurança ou pelo Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP).

“Como atuou efetivamente o SIS? Foi por iniciativa própria? E de onde e quem partiu essa ordem se não foi por iniciativa própria? São questões essenciais”, afirmou.

O líder parlamentar da IL sublinhou que, no dia em que se soube dos acontecimentos, o seu partido “submeteu formalmente perguntas” ao primeiro-ministro, e houve vários partidos que requereram audições ao diretor do SIS e à secretária-geral do SIRP.

“Outras audições irão ocorrer deveriam trazer informações sobre o sucedido. Mas já se percebeu que não irá haver clarificação das perguntas que coloquei há poucos segundos atrás”, considerou.

Rodrigo Saraiva frisou que a atuação dos serviços de informações, e a “utilização desses mesmos serviços de forma indevida e fora do quadro legal”, é um tema “demasiado sensível”.

“Tão sensível que justifica a constituição de uma comissão de inquérito parlamentar nesta casa, cuja proposta a Iniciativa Liberal irá apresentar”, anunciou.