O presidente cessante da Iniciativa Liberal (IL), João Cotrim Figueiredo, reiterou que o partido precisa de "um novo ímpeto" e de uma "estratégia mais abrangente e mais combativa".

Em declarações aos jornalistas à chegada à VII Convenção Nacional da IL, João Cotrim Figueiredo disse ter "a certeza" de que o partido vai ser capaz de se unir, ultrapassando as atuais divergências internas.

"A partir de segunda-feira há um só partido sob a liderança de uma nova pessoa”, garantiu.

A mesma garantia foi dada pelos candidatos à presidência dos liberais Rui Rocha e Carla Castro, ambos deputados e membros da atual comissão executiva.

"No dia seguinte [segunda-feira] vamos estar todos unidos para termos uma Iniciativa Liberal muito mais forte e combatermos a evidência da degradação da governação socialista", assegurou Rui Rocha, que conta com o apoio do atual líder e de grande parte do grupo parlamentar.

Por sua vez, Carla Castro frisou "a necessidade de unificação do partido, ganhe quem ganhar", e, tal como Cotrim Figueiredo e Rui Rocha, a candidata garantiu que depois das eleições, todos os membros do partido vão trabalhar em conjunto "por um Portugal mais liberal".

Já José Cardoso, o último a juntar-se à corrida pela liderança dos liberais, admitiu à CNN Portugal que o facto de não ser deputado "tira alguma visibilidade" à sua candidatura, mas assume-se "confiante" quanto a uma vitória.

"A Iniciativa Liberal é um partido de ideias, tenho sempre de confiar que isso é mais relevante. É preciso recordar que quem vota são os membros, não é o público, que me conhecem da atividade mais interna do partido", apontou.

O líder parlamentar da IL, Rodrigo Saraiva, chegou à Convenção Nacional do partido ao lado de João Cotrim Figueiredo. Em declarações aos jornalistas, o deputado liberal afirmou que o resultado da eleição "não será indiferente".

"Sei bem aquilo que vou dizer ao grupo parlamentar, o resultado que sairá daqui não será indiferente mas eu reservo isso obviamente para a reunião com os deputados”, apontou.

A VII Convenção da Iniciativa Liberal decorre entre este sábado e domingo, e conta com cerca de 2.300 membros do partido que vão eleger o sucessor de João Cotrim Figueiredo na liderança do partido, que nas últimas legislativas passou de um para oito deputados.