Caso gémeas: IL vai propor comissão de inquérito se esclarecimentos não forem dados

O presidente da IL, Rui Rocha, comprometeu-se esta quarta-feira a avançar na próximo legislatura com uma proposta para a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito ao caso das gémeas luso-brasileiras se até lá não forem prestados todos os esclarecimentos.

“É desejável que todos os envolvidos, ao fim de mais de um mês de versões contraditória, de história que não batem certos, de amnésias seletivas, era importante que os visados, que os envolvidos esclarecessem isto”, respondeu Rui Rocha aos jornalistas à margem de um encontro com estudantes na Universidade Católica, em Lisboa, quando questionado sobre o relatório da auditoria pedida pelo Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN) sobre este caso.

De acordo com o líder liberal, caso esse esclarecimento não aconteça nos próximos tempos, a IL assumiu o compromisso de “na nova legislatura avançar com uma comissão de inquérito a esta situação”.

“Há uma evidência agora, através de um relatório, que afirma que houve um caso de favorecimento. As dúvidas que pudesse haver nessa matéria estão agora esclarecidas através dessa auditoria que diz que houve de facto um tratamento de favor”, considerou.

No entanto, para Rui Rocha, “falta perceber quem é que protagonizou esse tratamento de favor”.

“Não parece um procedimento normal que se marquem consultas através de um telefonema da secretaria de estado da saúde”, criticou.

Para o presidente da IL, o facto de o PS ter chumbado o requerimento dos liberais para ouvir no parlamento o antigo secretário de Estado Lacerda Sales tratou-se de “uma manobra de diversão e de uma tentativa de bloqueio de descoberta da verdade”.

“É fundamental percebermos o que falta perceber, de onde partiu esse favorecimento”, enfatizou.

Também o Chega anunciou hoje que vai propor uma comissão parlamentar de inquérito no início da próxima legislatura para esclarecer o caso das gémeas luso-brasileiras e averiguar se foi uma situação excecional, apelando aos restantes partidos que votem favoravelmente.

Segundo o relatório a que a agência Lusa teve acesso, a primeira consulta das gémeas luso-brasileiras no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, ocorreu a 05 de dezembro de 2019, altura em que estavam em funções António Sales e Jamila Madeira.

As gémeas foram referenciadas (pedido de consulta) pelo secretário de Estado da Saúde, de acordo com o mesmo relatório.

António Lacerda Sales garantiu hoje que não marcou qualquer consulta no Serviço Nacional de Saúde (SNS) para as gémeas luso-brasileiras, considerando que se continua no “campo das suspeições e indefinições”.

Já a ex-ministra da Saúde Marta Temido afirmou também hoje desconhecer o teor do relatório da auditoria do CHULN sobre o caso das gémeas luso-brasileiras e adiantou que ainda não foi convocada para depor.