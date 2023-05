Youtuber convidado pela IL para passar "um dia como deputado" na Assembleia insulta Costa no púlpito

O youtuber Tiago Paiva foi convidado pela Iniciativa Liberal (IL) a passar "um dia como deputado" na Assembleia da República com o objetivo de aproximar "os mais jovens da realidade parlamentar". O resultado foi divulgado no YouTube, num vídeo com menos de 30 minutos no qual o jovem é filmado a acompanhar os deputados liberais numa visita à casa da democracia e a simular o dia a dia de um deputado no Parlamento.

A dada altura, o jovem youtuber sobe ao púlpito da Sala das Sessões do Parlamento e faz um discurso que termina com o sussurro: "Ó Costa, vai para o c*******."

Inacreditável! A IL convida um YouTuber que sobe ao púlpito da Assembleia da República e termina o discurso com um insulto inaceitável ao Primeiro-Ministro! Onde está a responsabilidade política? Será que a direção da IL vai considerar isto uma inovação na política? pic.twitter.com/eyQklrMpGY — José Carlos Barbosa (@zecarlosbarbosa) May 3, 2023

O PS não gostou e fez questão de o deixar claro no início da reunião plenária desta quarta-feira, pela voz do socialista Pedro Delgado Alves, que denunciou o "insulto expresso e grave" dirigido ao primeiro-ministro e exigiu um pedido de desculpas público da parte da bancada da IL.

Rodrigo Saraiva, líder da bancada parlamentar dos liberais, pediu logo de seguida desculpa pelo vídeo, explicando que aquela visita ocorreu no âmbito de iniciativas que visam aproximar "os mais jovens da realidade parlamentar". O deputado esclareceu que foram convidados dois youtubers e que, "infelizmente, um deles não teve o comportamento digno".

"Lamentamos e pedimos desculpa", reforçou Rodrigo Saraiva, terminando assim a intervenção que lhe valeu palmas de alguns deputados do PS e PSD.