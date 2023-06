Correu atrás de um queijo, caiu e desmaiou. E, sem perceber, ganhou uma das corridas mais "idiotas" do mundo

"É uma sensação ótima." Delaney Irving, uma canadiana de 19 anos, fala da vitória na categoria feminina da "corrida do queijo" (Cheese Rolling), que se realiza em Gloucester, Reino Unido. Isto apesar de só ter percebido que ganhou... depois de acordar na tenda médica, escreve o The Guardian.

A jovem caiu, enquanto perseguia o queijo, e acabou por desmaiar. Ainda, assim, foi a primeira mulher a completar a corrida.

Esta tradição cumpre-se há cerca de 200 anos e junta, todos os anos em maio, milhares de pessoas em Gloucester - não se realizou em 2020 e 2021, devido à pandemia.



Centenas de participantes juntam-se no topo de Cooper's Hill e descem a correr (ou a rebolar) atrás de um queijo, com cerca de 3 quilos, que rola colina abaixo. Apesar das preocupações de segurança, uma vez que o terreno é íngreme e irregular, pessoas, vindas dos mais variados pontos do mundo, participam neste evento.

Apesar do percalço, Irving disse à BBC que não ficou chateada: "A corrida foi boa... agora que me lembro. Lembro-me de correr, bater com a cabeça e acordar na tenda. Ainda não acredito muito no que aconteceu, mas é ótimo."

Já Matt Crolla, vencedor da primeira corrida masculina, lembra-se de tudo e reconhece que ninguém se prepara para algo assim: "Acho que não se pode treinar para isto, não é? É apenas ser um idiota. Estou feliz por estar bastante consciente e por não ter sofrido muito ferimentos graves."