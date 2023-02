Um homem, que estaria a tentar roubar um catalisador, foi atropelado pela condutora do veículo e acabou por morrer, informaram as autoridades de Los Angeles.

O incidente ocorreu na terça-feira à tarde, no estacionamento de um centro comercial em Palmdale, Los Angeles, revelou o Departamento de Xerife de Los Angeles em comunicado.

Segundo as autoridades, o homem, que estava com mais três suspeitos, colocou-se debaixo do SUV, onde a proprietária estava a dormir. A mulher assustou-se ao ouvir barulho e ligou a viatura. Ao tentar sair do lugar de estacionamento, sentiu que tinha passado por cima de algo, mas só depois percebeu que era uma pessoa.

“A vítima ligou o veículo, colocou marcha-atrás, sentiu um solavanco, parou e, então, viu que estava um homem debaixo do carro e que tinha sido atropelado por ela”, contou o tenente Hugo Reynaga, do Departamento de Xerife de Los Angeles, citado pelo site CBS News.

A condutora do veículo ligou imediatamente para os serviços de emergência, para que o homem fosse assistido. O suspeito ainda foi transportado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

As autoridades revelaram que três outros suspeitos – um homem e duas mulheres – foram colocados sob custódia.