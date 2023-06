Idosa declarada morta bate no caixão durante velório no Equador

Uma mulher de 76 anos, que foi declarada morta no hospital de Babahoyo, no Equador, surpreendeu os familiares ao bater no caixão durante o seu velório, na passada sexta-feira. O incidente levou o governo equatoriano a abrir uma investigação.

Depois da insólita descoberta, Bella Montoya foi transportada para o hospital, revelou o filho da enfermeira reformada, Gilberto Barbera, à Associated Press. “Deu-nos um susto”, apontou, acrescentando que os médicos disseram que a situação clínica da mãe continua a ser crítica.

A idosa deu entrada no hospital depois de ter sofrido um acidente vascular cerebral (AVC) e uma paragem cardiorrespiratória. Quando não respondeu às manobras de reanimação, o médico de serviço declarou o óbito.

Segundo Gilberto Barbera, a mãe estava inconsciente quando foi levada para as urgências e, algumas horas depois, foi informado que tinha falecido. O médico que passou essa informação deu-lhe documentos de identificação e uma certidão de óbito.

A família tratou das cerimónias fúnebres mas, durante o velório, as cerca de 20 pessoas que ali estavam foram surpreendidas por estranhos barulhos que vinham do caixão, conta Barbera: “Ao fim de cerca de cinco horas de velório, o caixão começou a fazer barulho. A minha mãe estava enrolada em lençóis e a bater no caixão. Quando nos aproximámos, vimos que ela respirava com dificuldade”.

Na segunda-feira, Bella Montoya permanecia internada em estado grave. Os médicos não deram grandes esperanças aos parentes, apontou o filho.

O Ministério da Saúde do Equador revelou que os médicos envolvidos no caso estão a ser investigados. Através de comunicado, o Ministério informou que foi formado um comité técnico para rever a forma como o hospital emite certidões de óbito.