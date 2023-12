Os portugueses gastam em média 40% do orçamento mensal em habitação. De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística, citados pelo Jornal de Notícias, este valor praticamente duplicou face ao ano 2000.

No ano passado a habitação representava apenas 19,8% das despesas familiares dos portugueses.

Segundo o mesmo estudo, os agregados familiares com crianças gastam em média mais 738 euros por mês, do que casais sem filhos.

A norte do país, a despesa superou a média nacional, fixando-se acima dos 25 mil euros.

Já nos Açores registou-se a média mais baixa, pouco acima dos 20 mil euros.