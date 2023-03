O Instituto Nacional para Saúde e Cuidados de Excelência (NICE, na sigla inglesa) do Reino Unido aprovou o medicamento com semaglutida - comercializado com o nome Wegovy - para casos de perda de peso. De acordo com a BBC, o organismo considera o fármaco seguro e eficaz, promovendo uma perda de 10% do peso corporal.

Apesar da aprovação, o NICE estipulou alguns requisitos mínimos para a prescrição deste fármaco, comercializado sob a forma de injeção. O primeiro critério é o paciente apresentar um índice de massa corporal (IMC) nos níveis considerados de obesidade, isto é, acima de 30. Caso esteja com um IMC abaixo disso, o medicamento poderá ser receitado em casos em que há uma condição de saúde associada ao excesso de peso.

Além disso, o paciente apenas terá acesso à prescrição do medicamento se esta for feita por um médico e a administração da injeção está restrita a um período máximo de dois anos.

Esta aprovação e recomendação por parte da instituição britânica acontece numa altura em que a Organização Mundial da Saúde (OMS) estuda um pedido norte-americano para a inclusão do Saxenda, da Novo Nordisk, e que tem como composto ativo a liraglutida - usado para controlo glicémico em casos de diabetes tipo 2 - na lista de medicamentos essenciais, inclusão essa que, segundo a Reuters, pode abrir portas à inclusão do Wegovy na mesma lista.

Ao contrário do Ozempic, à venda em Portugal e que se destina a pessoas com diabetes tipo 2, o Wegovy está formulado apenas para casos de excesso de peso. Este medicamento está autorizado em Portugal, mas não é comercializado, como mostra o site INFOMED, do Infarmed.