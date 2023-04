Elon Musk quer entrar no mundo da inteligência artificial, mais concretamente ser líder nesse segmento. Para tal, o empresário está já em negociações com vários investidores da Space-X e da Tesla para criar uma empresa que faça concorrência direta à OpenAI, que detém o ChatGPT.

Segundo o Financial Times, o plano de Musk passa por fundar uma start-up que seja ainda capaz de o colocar na corrida de Silicon Valley para construir sistemas de inteligência artificial generativos. Para tal, o CEO da Tesla e proprietário do Twitter está a criar uma equipa de investigadores e engenheiros (tendo já contratado alguns à DeepMind, empresa de inteligência artificial) e quer “adquirir os chips necessários para construir um grande modelo de linguagem”, lê-se no jornal, tendo já comprado milhares de processadores GPU de alta potência da Nvidia capazes de construir um grande modelo de linguagem semelhante à humana ou a imagens reais, tal como o sistema da OpenAI faz.

Fontes próximas do empresário dizem que Musk quer atrair investidores e ganhar dinheiro neste novo mundo tecnológico e que o ChatGPT veio captar atenções. “Muita gente está a investir nisso… é real e eles estão animados com isso”, disse uma fonte próxima de Musk.

As mesmas fontes dizem que este novo projeto de Musk vai operar de forma separada das suas outras empresas mas não totalmente, pois há a possibilidade, dizem, de usar o conteúdo do Twitter como dados para treinar o seu modelo de linguagem e usar a Tesla para obter recursos de computação.

Esta entrada de Musk no mundo da inteligência artificial é, no entanto, uma reentrada e está a inquietar a comunidade científica. Ora, Musk é um dos fundadores da OpenAI - empresa que quer agora ultrapassar com a sua start-up e que deixou em 2018 - e foi um dos signatários de uma recente carta, assinada há menos de duas semanas por milhares de personalidades do mundo da tecnologia, onde se fazia o apelo para uma pausa no desenvolvimento de modelos do estilo do ChatGPT por questões de segurança, diz o Financial Times.