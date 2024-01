Supremo Tribunal dos EUA diz que Inteligência Artificial vai transformar sistema judicial

O novo Q* representa um risco para a humanidade? Sim. Mas também há coisas boas na inteligência artificial: "Vai permitir-nos arranjar novas soluções para resolver os problemas do mundo"

O presidente do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, John Roberts, afirmou no domingo que a Inteligência Artificial (IA) vai transformar o sistema judicial e apontou riscos como a invasão da privacidade e a "desumanização do direito".

Roberts dedicou à IA o relatório anual, no qual costuma abordar "um problema relevante para todo o sistema judicial federal". Após passar em revista as tecnologias que modernizaram o sistema nas últimas décadas, o magistrado questionou se "os juízes se vão tornar obsoletos".

"Prevejo que os juízes humanos vão continuar a existir durante algum tempo. Mas prevejo com igual certeza que o trabalho judicial, particularmente ao nível dos julgamentos, será significativamente afetado pela IA", comentou o magistrado no documento.

Roberts considerou que a IA vai mudar a forma como os juízes operam, pelo que a compreensão do papel desta tecnologia nos casos que têm em mão será importante. Previu, além disso, um maior acesso à informação por parte dos advogados e de outras partes do sistema.

Entre as ameaças da utilização desta tecnologia, o responsável enumerou duas: "o risco de invasão dos interesses da privacidade e de desumanização do direito".

Roberts também fez eco de notícias recentes sobre uma ferramenta da IA que correu mal e levou a que "os advogados utilizassem a aplicação para entregar intimações em casos inexistentes". Apelou, por isso, à utilização da tecnologia com "prudência e humildade".